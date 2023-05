Newell's quedó atrapado en su laberinto en la derrota ante Lanús

Newell's exhibió una muy pálida actuación en su visita a Lanús y la derrota 1-0 retrasa sus posibilidades de crecimiento. No puede salir de la irregularidad.

Resignación. Sordo y Ortiz lamentan el final en la cancha de Lanús. Newell's no hizo un buen partido y perdió bien.

Este Newell’s necesitaba una señal de confirmación. Precisaba afirmar la dirección y la determinación de su paso. Convencer y convencerse de sus potenciales con un nuevo gesto en fase de avance, en un escenario de mayor exigencia. Le hacía falta otra cosecha gruesa de puntos para no perder terreno en la zona de clasificación a las Copas. Con la caída 1-0 en la visita a Lanús (gol de Leandro Díaz), volvió a retroceder varios casilleros. Expuso muchas dudas, no estuvo ni cerca de forjar una presentación convincente y no puede a escapar de ese manto de irregularidad que sigue envolviendo su paso y sus aspiraciones, sobre todo cuando sale de Rosario.