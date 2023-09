Newell's: sin premio al mérito contra Unión

No es nuevo. Parece ser el karma del ciclo de Gabriel Heinze. Como en varios partidos anteriores Newell’s volvió a ser superior a su rival, en este caso Unión, pero no logró quedarse con el premio máximo. No es la primera vez que les pasa a los rojinegros en el 2023, que superan al adversario en intensidad de juego y chances de gol, pero luego no logran plasmar esa supremacía al marcador. Ante el tatengue se repitió la historia este sábado, aunque la lepra mantuvo el invicto en la Copa de la Liga y sigue encumbrado en la zona B, tras el 1 a 1 de la tarde soleada de sábado en el Coloso.