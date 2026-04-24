Mc Donald's presente en la Feria del Libro con espacios de lectura en vivo para niños y niñas

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Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos
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Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre
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Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una discusión con un vecino