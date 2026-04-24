Mc Donald's presente en la Feria del Libro con espacios de lectura en vivo para niños y niñas La compañía refuerza su compromiso con la promoción de la lectura a través de experiencias pensadas para la familia, con invitados de lujo y un espacio especial 24 de abril 2026 · 10:05hs

El acceso a la lectura en la infancia sigue siendo un desafío en Argentina, especialmente fuera del ámbito escolar. Según el informe de Argentinos por la Educación, 6 de cada 10 chicos tienen menos de 20 libros en sus casas. En ese contexto, Arcos Dorados, la empresa que opera la marca McDonald’s en América Latina, refuerza su compromiso con la promoción de la lectura en familia a través de su participación en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Esta acción se enmarca en el más reciente lanzamiento de la nueva colección de El Chavo en la Cajita Feliz, una propuesta que invita a transformar la lectura en un momento de disfrute en familia, estimulando la creatividad, la imaginación y el vínculo entre generaciones.

Durante el evento, que se extenderá desde el jueves 23 de abril y hasta el lunes 11 de mayo, la marca contará con un espacio exclusivo en el predio de La Rural, inspirado en el universo de El Chavo, donde los asistentes podrán acercarse a tomar fotos. Como parte de esta iniciativa, McDonald’s llevará adelante espacios de lectura en vivo abierto al público los días 25 de abril, 3 y 10 de mayo a las 17 h, y el 9 de mayo a las 15:30 h, en la Zona Infantil, Sala Biblioteca Pabellón Amarillo, junto a Topa y Muni.

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A través de su programa Cajita Feliz Libros, que permite elegir libros dentro del menú infantil, McDonald’s busca acercar la lectura a espacios cotidianos. Desde su lanzamiento en 2013, se han entregado más de 8 millones de libros en Argentina, consolidándose como una iniciativa de largo plazo para promover el acceso a la literatura infantil. Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Argentina, expresó la importancia de este evento: "La Feria del Libro nos permite llevar este compromiso a un espacio cultural clave, invitando a niños y niñas a disfrutar de la lectura de una manera cercana, accesible y compartida". >> Leer más: De Santa Fe a las cocinas de McDonald's: el queso cheddar nace en Milkaut