Newell's anunció la llegada de un refuerzo en la previa del partido ante Barracas en el Coloso

El club del Parque presentó el arrido de un volante ofensivo paraguayo para darle otra opción al plantel del Ogro Fabbiani.

29 de agosto 2025 · 18:16hs
El futbolista paraguayo se sumó al plantel de Newells.

El futbolista paraguayo se sumó al plantel de Newell's.

En la previa del partido entre Newell's ante Barracas Central, el rojinegro anunció la contratación de un nuevo refuerzo. Se trata del paraguayo José Colman, un futbolista que creativo que puede aportarle soluciones al director técnico Cristian Fabbiani.

Newell's utilizó hasta el límite el cierre del libro de pases y anunció la llegada de Josué Colman al Parque. Arribó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2026.

Desde la próxima fecha el DT rojinegro tendrá otra opción para el armado ofensivo del equipo. Puede ser socio de Éver Banega y Gonzalo Maroni en la generación de juego.

Así, Newell's se retiraría del mercado de pases con la llegada del volante ofensivo paraguayo.

El anuncio de Newell's

