Newell's perdió con Boca y se quedó afuera de la zona campeonato de la Copa Maradona

Es que cuando Newell’s no maneja la pelota, es un equipo vulnerable. Porque se hace largo, retrocede mal, deja muchos espacios y es ahí cuando los rivales que tienen jerarquía lo vencen. Kudelka aún no pudo encontrar la forma de que su equipo no se descompense cuando no tiene el balón. Porque de mitad de cancha hacia adelante funciona, pero desde la zona de contención para atrás el esquema colapsa. Salvo contra Lanús, le pasó siempre. Por eso el déficit táctico asoma como crónico.