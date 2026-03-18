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Newell's perdió 5 a 0, pero un jugador de Lanús reveló que hubo un acuerdo para respetar al rojinegro

"Nos dijimos: nada de cancherear, de pisaditas, de provocar tensión", contó y se lamentó por el momento del rojinegro

18 de marzo 2026 · 15:35hs
El partido terminó y la goleada de Lanús a Newells ya se consumó. Los jugadores granates saludan a sus colegas rojinegros.

Virginia Benedetto

El partido terminó y la goleada de Lanús a Newell's ya se consumó. Los jugadores granates saludan a sus colegas rojinegros.

La impactante goleada de Lanús a Newell's no solo llevó al equipo rojinegro al fondo del abismo, sino que además ya dejó consecuencias, entre ellas las renuncias del director deportivo y el secretario técnico del club. Ambos habían asumido con la llegada de Ignacio Boero a la presidencia.

Los cinco goles con los que el Granate liquidó al equipo de Frank Kudelka en Lanús expusieron con una crudeza brutal el pésimo nivel individual y colectivo de un Newell's que parece empeñado por estos días en superar todos los récords negativos de su historia.

El Rojinegro se prepara ahora para un partido caliente ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, uno de sus rivales directos en la pelea por seguir en la primera división. El choque será el sábado a las 17.45 en el Coloso.

Newell's afrontará ese compromiso más golpeado que nunca. Tan mal está el equipo rojinegro que hasta la prensa porteña se pregunta qué pasó para que un club con tanta historia haya caído tan bajo.

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Qué dijo el capitán de Lanús sobre el partido

Tras la derrota en la Fortaleza granate, las declaraciones de Kudelka le agregaron una cuota de realismo extremo a la crisis rojinegra. Los jugadores, en cambio, regresaron a Rosario en medio de un silencio angustiante.

Quien sí habló sobre el partido de este martes y la situación de Newell's fue el capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz. “Se abrió el partido y encontramos rápido los goles. Fue perfecto porque buscamos eso, no queríamos distraernos", dijo.

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Sin embargo, también habló del momento de Newell's y reveló que hubo una conversación entre los jugadores de Lanús para no humillar aún más al devastado equipo rosarino.

"Nos dijimos: nada de cancherear, nada de pisadita, de esperar a que vengan para forzar un contacto y provocar tensión", contó Izquierdoz que acordaron él y sus compañeros del equipo conducido por Mauricio Pellegrini, reciente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa. Y agregó que "lo mejor que podíamos hacer para respetar a Newell's" era precisamente eso. "Lamentablemente, a Newell's hoy no le sale nada", dijo.

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