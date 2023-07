Newell's, otra vez, juez y VAR en contra

En Newell’s venían enojados por los arbitrajes y en Santiago del Estero tuvieron motivos para agrandar esa sensación. Es que si bien no se protestó en el momento con énfasis, hubo un claro penal a favor de los rojinegros que el juez Silvio Trucco no dio y el VAR no corrigió. Fue una clara doble mano que no se entiende cómo una revisión tecnológica no lo advirtió. Y hubiera sido la chance del empate. Después el insólito segundo gol local por error de Hoyos cambió el eje y aplacó el enojo.