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Newell's no pudo encontrarle la vuelta pero igual sumó ante San Lorenzo con el empate

Newell's y San Lorenzo igualaron 0 a 0 en el Coloso, en un partido ordinario pero que le sirvió para sumar que es lo que necesita. Casi no hubo situaciones de gol.

12 de abril 2026 · 15:00hs
Facundo Guch va con todo y atrás Jerónimo Russo está atento

Héctor Río

Facundo Guch va con todo y atrás Jerónimo Russo está atento, Newell's y San Lorenzo, en vivo por La Capital.

Por primera vez en el tumultuoso torneo Apertura, Newell's jugaba en el Coloso un poco más relajado o menos apremiado. Luego de dos victorias seguidas, las primeras del año, recibía a San Lorenzo para tratar de escaparle más al fondo y el empate 0 a 0 le sirvió para seguir sumando.

Las jugadas en el Coloso

46' Lo tuvo Walter Núñez, el recién ingresado. Gran jugada de Mazzantti para Méndez y centro, pero le anticiparon la palomita en el área chica.

32' Remate de Cuello que pasó muy cerca del palo derecho de Reinatti.

25' Jerónimo Russo entró raudo al área y cayó, con Gregorio Rodríguez apoyando sus manos en el hombro. El defensor cayó pero no quedó claro que haya habido empujón. El árbitro no consideró penal.

Desde las 15 Newell's va por la victoria ante el Santo, con un solo cambio: el regreso de Armando Méndez, suspendido, por el lesionado Bruno Cabrera.

>>Leer más: Newell's llega entonado ante San Lorenzo, con la consigna de ganar para despegarse del fondo

Las estadísticas de Newell's y San Lorenzo

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El único cambio de Newell's para medirse con San Lorenzo estará en la defensa

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Newell's llega entonado ante San Lorenzo, con la consigna de ganar 

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