Newell's negocia con Defensa y Justicia para ceder a una de sus jóvenes promesas

La Lepra podría cerrar el préstamo de Valentino Acuña en las próximas horas, quien perdió terreno durante el primer semestre del año

Valentino Acuña es desde hace varios años una de las promesas de mayor renombre de las divisiones inferiores de Newell's , un mediocampista que pasó por las categorías juveniles de la selección argentina y que, al comenzar el 2026, recibió la número 10 del primer equipo . No obstante, el volante podría ser cedido a préstamo .

En las últimas horas, según pudo averiguar Ovación , Defensa y Justicia mostró interés en el juvenil leproso y avanzó en las negociaciones para llevárselo a préstamo con opción de compra .

De igual manera, la dirigencia rojinegra todavía mantiene conversaciones para cerrar nuevos refuerzos y esperaría a la confirmación de estas incorporaciones, para no perder el recambio necesario en el plantel tras las lesiones que padeció durante la victoria ante Talleres en la primera fecha del Clausura.

Por su parte, Acuña quedó relegado en la consideración del entrenador de Frank Darío Kudelka por su bajo rendimiento durante el primer semestre del año. Cabe recordar que el 10 rojinegro fue titular en el debut del DT, nada más ni nada menos que en el clásico ante Central en el Coloso.

Acuña anotó un único gol en la primera de Newell's, ante Huracán en 2025. Marcelo Bustamante

El cuarto refuerzo, a un paso de Newell's

Luego de haber confirmado a Lautaro Gianneti, Franco Escobar y Alan Soñora como los tres refuerzos de este mercado de pases, Newell's ya tiene abrochada a su cuarta incorporación: Mateo García.

>> Leer más: Newell's, entre trascendidos y otra racha negra de lesiones, visita esta noche a Independiente

Según averiguó Ovación, el extremo, que llega libre desde Atlas de México, arribó a Rosario para firmar su contrato con la Lepra en las próximas horas, por lo que el anuncio oficial del club podría llegar entre este jueves y viernes.

El equipo de Kudelka tendrá una importante prueba esta noche ante Independiente en Avellaneda, al que visitará desde las 21.15 por la segunda fecha del torneo Clausura 2026.