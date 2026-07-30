"Memorias para construir el futuro", cincuenta textos sobre deportistas desaparecidos

Se presenta este jueves en Rosario. Entre los textos hay uno de Laura Vilche que publicó originalmente el diario La Capital

El primero a la derecha, arriba, es Alejandro Stancanelli, el “Pato” que está desaparecido. El tercero desde la derecha, en la misma fila, es Raúl De Sanctis, el “Mono”, que fue asesinado.

El libro se llama "Memorias para construir el futuro". Contiene 50 historias vinculadas a deportistas que fueron víctimas de la última dictadura militar, la más salvaje de la historia argentina. Tiene 50 autores distintos, entre ellos cuatro rosarinos. Y se presenta este jueves en la ciudad.

Las historias de este texto fueron compiladas por el periodista Gustavo Veiga, autor de un libro iniciático en el país: "Deportes, desaparecidos y dictadura". Fue el primero que contó casos de deportistas desaparecidos y abrió un camino que luego recorrieron otros autores.

Las historias de "Memorias para construir el futuro" contienen testimonios sobre deportistas e hinchas desaparecidos después del golpe de 1976. Y también de sus familiares, víctimas del terrorismo de Estado tanto como los que desaparecieron.

"Este libro es un trabajo coral", le dijo Veiga al diario Perfil cuando el texto se iba a presentar en la ciudad de Buenos Aires, un acontecimiento al que asistió, poco antes de su muerte, Taty Almeida, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. "Hacerlo fue una experiencia muy buena", agregó el compilador.

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Un texto de Laura Vilche publicado en La Capital

Veiga reunió 50 relatos de otros tantos autores, y el prólogo lo escribió Ángel Cappa, un entrenador de fútbol conocido por su compromiso político y su adhesión a la defensa de los derechos humanos.

La selección de Veiga incluye textos inéditos y otros que fueron publicados originalmente en diferentes medios periodísticos del país y del exterior. Entre ellos, "La larga lista del rugby", escrito por la periodista rosarina Laura Vilche y publicado por el diario La Capital.

En el volumen también hay historias escritas por los rosarinos Santiago Garat (periodista), Constanza Estepa (investigadora y docente universitaria, integrante del Conicet) y Gabriel Monserrat.

"Memorias del futuro" se presentará este jueves en Rosario. Fue publicado por la editorial Hat Trick y en la ciudad su lanzamiento será en la librería Homo Sapiens, en Sarm,iento 825,a las 18.30.

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Se puede escribir este enlace en los buscadores para leer la nota de Laura Vilche en La Capital, publicada el 13 de septiembre de 2015: https://www.lacapital.com.ar/mas/los-desaparecidos-del-rugby-rosarino-n468830.html