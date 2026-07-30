La Mutual de AMR lanzó una nueva edición del Cool Sale con promociones y financiación especial

La Mutual de AMR puso en marcha una nueva edición de su tradicional "Cool Sale", un evento de promociones y beneficios exclusivos que se extenderá hasta el próximo 5 de agosto.
Hasta el 5 de agosto, la entidad ofrece promociones en electro y hogar, paquetes turísticos para anticiparse al verano y un préstamo con tasa especial
La Mutual de AMR puso en marcha una nueva edición de su tradicional "Cool Sale", un evento de promociones y beneficios exclusivos que se extenderá hasta el próximo 5 de agosto.
Entre las principales novedades de la campaña se destacan las promociones en el sector de La Médica, con ofertas en electro y hogar, envío gratis y productos en liquidación hasta 12 cuotas sin interés. A su vez, la entidad pone a disposición una línea de "Cyberpréstamo" con tasa especial y paquetes promocionales de turismo para la próxima temporada de verano.
En el rubro de telefonía, la propuesta incluye un beneficio de tres meses de abono sin cargo al incorporar una nueva línea. Y en paralelo, la participación en un sorteo mensual de 10 millones de pesos utilizando la Cuenta Remunerada.
Para conocer más detalles sobre las condiciones de cada propuesta, podes ingresar a https://www.mutualamr.org.ar/coolsale o seguir sus redes sociales @lamutualdeamr
Un informe del Banco Central trazó el mapa nacional de la mora y reveló fuertes diferencias entre bancos y billeteras virtuales, además de una marcada disparidad entre las distintas jurisdicciones.