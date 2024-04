Newell's: "Me duele estar con dudas de lo que va a pasar", dijo Larriera

El DT de Newell's, Larriera, no buscó excusas por la derrota, lamentó que clasificar ya no dependa de su equipo, al que consideró "en construcción".

Fiel a su costumbre, Mauricio Larriera no esquivó a los micrófonos tras esta caída por 3 a 1 ante Boca. Y como lo hace siempre habló de fútbol. Dejando un mensaje claro, sin excusas y hasta con un exceso de honestidad para efectuar las declaraciones, alguno que no abunda en el fútbol argentino, y menos luego de una derrota de local.

A la hora de analizar el nivel competitivo de Newell’s en el campeonato dijo: “sería algo muy extensivo. Pero lo que hicimos en este partido evidentemente no alcanza. Igualmente seguimos siendo competitivos, los muchachos se entregan y corren. Pero cometemos algunos errores que contra equipos como Boca cuestan. Si me tengo que extender a lo largo de lo que ha sido el torneo me duele estar con dudas de lo que va a pasar porque ya no dependemos de nosotros. Estamos optimizando los recursos humanos en base a las lesiones y expulsiones que sufrimos. Algunos patrones de juego que le hemos dado al equipo han desaparecido sobre todo a la hora de convertir goles y hemos bajado algo en el aspecto defensivo. Pero será un análisis para después del torneo”, manifestó Larriera demostrando mucha convicción.