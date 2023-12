Newell's: los caudillos del Parque definen su continuidad

Todavía no está resuelto si los experimentados Pablo Pérez y Leonel Vangioni seguirán en Newell's en 2024.

La pretemporada leprosa comenzará el próximo lunes en el predio de Bella Vista y en cuanto al armado del nuevo plantel para el 2024 hay dos futbolistas referenciales sobre los cuales aún no se resolvieron sus continuidades, más allá de las especulaciones sobre ellos en este receso. Se trata de los capitanes Pablo Pérez , campeón en el equipo del Tata Martino en 2013, y Leonel Vangioni , otro de notable recorrido en el Parque. Todavía no está definido de manera certera si seguirán en el plantel rojinegro, siendo los bastiones en cuanto a peso específico del nuevo ciclo del DT uruguayo Mauricio Larriera .

Según pudo averiguar Ovación aún no está resuelto el futuro de ambos en el Parque. Lo que no quiere decir que este fin de semana se avance en las gestiones y haya resoluciones. Claro que más allá de la voluntad dirigencial al respecto, será determinante la opinión del flamante DT Larriera que tomará las riendas del equipo para la nueva temporada.

Lo que está más que claro es que no se trata de dos jugadores más del plantel. Porque Pablo Pérez y Leonel Vangioni fueron dos de los referentes que tuvo el equipo de Gabriel Heinze en el último año a pesar de no haber jugado mucho. No es un dato menor que entre ambos futbolistas suman más de 400 partidos en la primera de Newell’s: PP8 tiene 224 (169 de titular) y el Piri 192 (164 desde el inicio).