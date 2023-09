Newell's: Heinze guardó varias cartas para el clásico

Iván Gómez y Martino recién entraron en el complemento, mientras que Sforza, Ferreira y Recalde fueron reemplazados. El Gringo igual no reconoció esa idea

Más allá de que no lo reconoció públicamente en la rueda de prensa, Gabriel Heinze sorprendió guardando algunas piezas de cara al choque clásico del próximo sábado en el Gigante de Arroyito. Por lo menos, no usó de arranque algunos elementos que suelen ser la columna vertebral del equipo. Frente a Estudiantes no usó desde los minutos iniciales a Iván Gómez y Angelo Martino. Y sacó antes de lo habitual a Juan Sforza, Cristian Ferreira y Jorge Recalde. También al Piri Vangioni, que en este pleito demostró que puede ser una variante a tener en cuenta, mirando la endeblez que expuso el conjunto rojinegro en defensa.