La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en vía muerta: los motivos y lo que puede pasar

La Ciudad
Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"
Politica
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?
Ciudad
El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño
Ciudad
Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario
Información general
Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen
Información General
"Con mis hijos no", un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI
Política
"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza
Información general
Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será
Política
Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: "Haré lo que haya que hacer"
La Ciudad
Todos por Nico: función a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU
Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Zoom
Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y enfrentamientos
Información General
Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe
La Región
El policía santafesino que baleó a su pareja y atacó a sus compañeros fue internado
La Ciudad
Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
Politica
El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma a Provincias Unidas
Política
Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Información Geneal
Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Policiales
Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa
La Ciudad
Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho