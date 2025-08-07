La Capital | Ovación | Newell's

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en vía muerta: los motivos y lo que puede pasar

Si bien Envigado había oficializado el traspaso del jugador y estaba por viajar a Rosario, en las últimas horas surgió una traba que frenó el acuerdo

Luis Castro

Por Luis Castro

7 de agosto 2025 · 09:30hs
Luis Ángel Díaz sigue esperando la confirmación de su pase a Newells.

La llegada de Luis Ángel Díaz sumó un nuevo capítulo que generó incertidumbre sobre su llegada a Newell's. Después que desde Colombia el propio club Envigado hubiera oficializado el arribo del jugador al Parque, en las últimas horas surgió una diferencia que estaría vinculada a lo económico, un freno al traspaso. Ahora todo dependerá de la Lepra, que seguramente buscará recuperar la negociación con el fin de ponerle coto a la situación y quedarse con el futbolista.

El acuerdo al que habían llegado las entidades era la compra del setenta por ciento de la ficha y un contrato de 3 años para el extremo, aunque sin especificar cifras. El cafetero hizo fuerza para llegar a Newell's, se mostró entusiasmado e incluso confesó que había hablado con el propio Cristian Fabbiani. A la vez, avisó que tenía lista la valija para emprender el viaje hacia Rosario, más aún después de que su club anunciara el traspaso, no así Newell's.

"Envigado Fútbol Club informa que ha llegado a un acuerdo con el Club Atlético Newell’s para la transferencia del jugador Luis Ángel Díaz, extremo, de 21 años, nacido en Apartadó, Antioquia. Luis Ángel, quien se formó en nuestra cantera desde los 12 años y debutó profesionalmente en 2022, ha sido una pieza clave en el ataque del equipo durante las últimas temporadas, destacándose por su velocidad, desequilibrio y crecimiento constante dentro del terreno de juego", publicó Envigado hace un par de días.

"En las últimas horas desde Colombia surgió la novedad de que por esas horas el pase estaba frenado por cambios en las condiciones de pago" "En las últimas horas desde Colombia surgió la novedad de que por esas horas el pase estaba frenado por cambios en las condiciones de pago"

Y cerró: "El jugador viajará en los próximos días a la ciudad de Rosario para realizarse los exámenes médicos pertinentes, paso previo a la firma de su nuevo contrato con la institución argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnvigadoFC/status/1952889004107461011&partner=&hide_thread=false

Sin anuncios en el Parque

En el medio de todo esto, Newell's permaneció en silencio y no se expresó al respecto, algo que llamó la atención. Y, encima, en las últimas horas desde Colombia surgió la novedad de que por esas horas el pase estaba frenado por "cambios en las condiciones de pago".

La idea del futbolista era estar en la ciudad entre hoy y mañana con el fin de comenzar a entrenar y ponerse a disposición del Ogro. Ahora dependerá de las charlas entre los dirigentes con el fin de destrabar la operación.

