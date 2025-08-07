Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

La obra “Sarmiento ha salido del grupo” se presentará este viernes 8 de agosto a las 19 en el auditorio de Apur

Nico tiene 8 años y por su enfermedad debe realizar un costoso tratamiento en los Estados Unidos.

Este viernes la obra de teatro "Sarmiento ha salido del grupo" se sube a escena con un fin solidario, ya que lo recaudado en la función será total beneficio de Nico Fortuna , el nene rosarino de 8 años que necesita continuar su tratamiento contra el cáncer en los Estados Unidos.

Dirigida por Noelia Romero, " Sarmiento ha salido del grupo " se trata de una comedia que ironiza sobre el chat de mamis y papis, además de dar cuenta del mundo interno de las escuelas. El patio y la sala de profesores son escenarios clave en la puesta teatral.

La función solidaria será este viernes 8 de agosto a las 19 en el salón auditorio de Apur, de Córdoba 2965 . La entrada sale 8 mil pesos y se puede reservar por WhatsApp al número 3416811168. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a la campaña Todos por Nico .

Nicolás Fortuna tiene 8 años y en 2020 fue diagnosticado con neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil. “Si Nico tiene otro tratamiento por hacer y existiese en el mundo, hay que lucharlo para que lo haga”, le dijo en su momento su pediatra. Desde entonces, Pamela y Luciano, los papás de Nico, buscan distintas opciones para mejorar la calidad de vida del chico, alumno del colegio San José.

La campaña "Todos por Nico" se inició cuando los padres del nene dieron con un novedoso tratamiento no invasivo de tres años de duración en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nueva York, que ya aceptó al pequeño como futuro paciente.

Desde entonces la campaña no cesa y mediante sorteos, venta de productos caseros, entrevistas para darle visibilidad al caso y distintas movidas solidarias la familia de Nico busca llegar al objetivo de conseguir los 150 mil dólares que le permitirán hacer el tratamiento en los Estados Unidos.

Para más información sobre el caso se pueden visitar las redes sociales de la campaña @todosxnico2022.