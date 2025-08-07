La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

Reactivarán las obras en el aeropuerto de Rosario: cuándo cierra y por cuánto tiempo

El gobierno de Santa Fe se hará cargo de los trabajos en pista y de balizamiento. Podrían llegar más aviones y de gran porte. Además, se operaría en días de niebla densa

7 de agosto 2025 · 13:10hs
Los trabajos en el aeropuerto de Rosario serán financiados por el Estado provincial.

Los trabajos en el aeropuerto de Rosario serán financiados por el Estado provincial.

Luego de que se cayera la licitación para ejecutar obras en el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR), el gobierno de Santa Fe decidió hacerse cargo de la totalidad de los costos para refaccionar la pista y renovar el sistema de balizamiento, que permitirá recibir aviones de mayor porte.

Hace dos semanas y tras una reunión del directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), se derogó el proceso licitatorio vigente y la gestión del proyecto pasó a estar a cargo del gobierno provincial. Este viernes se volverá a abrir el proceso licitatorio, que por los tiempos requerirá una contratación directa. El aeropuerto cerrará el 20 de septiembre y volverá a estar operativo, en caso de que no medien inconvenientes, el 18 de diciembre.

"Tomamos la decisión de hacernos cargo de esta obra y cumplir los plazos previstos. Se va a hacer una convocatoria desde mañana a las empresas interesadas en presentar ofertas y la pista comenzará a ser remodelada desde el 20 de septiembre para que el 18 de diciembre podamos tenerla totalmente modernizada", explicó el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini.

Aviones más grandes y operatoria con niebla

Las obras que se llevarán adelante implican una reparación completa de la pista y la instalación de balizamiento que, detalló el funcionario, elevan la categoría del aeropuerto de 1 a 3: "Hoy se reciben aviones de 170 pasajeros y vamos a pasar a recibir aviones de 300 pasajeros. Nos coloca entre los aeropuertos más importantes del país".

A ello, la secretaria de Transporte y Logística de la provincia, Mónica Alvarado, sumó: "Se van a ampliar los ángulos de viraje en la pista para que se puedan recibir aviones de hasta 350 pasajeros. Y las obras de balizamiento, que son sistemas de iluminación de distintos colores en los bordes y el centro de la pista, nos van a permitir realizar maniobras de despegue y aterrizaje incluso en períodos de niebla más densa".

Reactivación de las obras

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro hizo hincapié en que la obra del aeropuerto se pensó para que la provincia pueda abrirse "al mundo" y para "consolidar mercados internacionales, generar nuevos mercados y que nuestras empresas puedan crecer. Pero esto no se puede hacer si no tenemos puertos y aeropuertos en condiciones".

El mandatario provincial se refirió a la decisión de Orsna y de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), organismos nacionales que se habían comprometido a hacerse cargo del 50% del costo de los trabajos: "Teníamos muchas expectativas de llevar adelante, junto al gobierno nacional, la reparación de la pista. Lamentablemente, hace un mes nos desayunamos la triste noticia de que no nos iban a acompañar con lo que se habían comprometido".

El gobernador detalló que la licitación que se cayó comprendía trabajos por 45 mil millones de pesos y que un grupo de empresas de Rosario ya había sido elegido para ejecutar obras por unos 32 mil millones de pesos. El gobierno provincial se iba a hacer cargo de pagar la primera etapa y la administración de Javier Milei iba a pagar la etapa final. Sin embargo, el gobierno nacional derogó el proceso vigente.

"Por la urgencia de los trabajos en la pista, tenemos la facultad normativa para hacer una contratación directa. No puede esperar más, no está en buen estado", aseguró Pullaro, quien aseguró que "no nos gusta pagar toda la pista" ya que el costo de los trabajos se iba a compartir con el gobierno nacional y que hacerse cargo del monto que le tocaba a la administración nacional se equipara a "la construcción de tres escuelas nuevas".

Objetivos: pasajeros

Además de resaltar que la idea es configurar a Rosario como un enclave estratégico logístico, Pullaro remarcó que uno de los objetivos es incrementar hasta ocho veces la cantidad de pasajeros anuales que pasan por el aeropuerto.

"En el mejor de los momentos, el aeropuerto tuvo 850 mil pasajeros. En los últimos dos años, hubo alrededor de 500 mil pasajeros. Nosotros apuntamos a superar los 4 millones de pasajeros por año", detalló, aunque resaltó que, para ello, se debe contar con infraestructura adecuada.

>> Leer más: Récord de vuelos en Argentina y Rosario fue uno de los aeropuertos con mejor desempeño

Para llegar a ese objetivo, el mandatario señaló la "política sumamente agresiva" que desarrollarán para que las empresas aeronáuticas se establezcan en Rosario: "Intentaremos que este sea uno de los aeropuertos más importantes del interior".

Pliegos y nueva licitación

A horas de que se reabra el proceso licitatorio, el gobernador recordó que el pliego será el mismo que hizo el Orsna y que, por los tiempos apremiantes, la contratación será "de emergencia".

"Las empresas interesadas en volver a presentarse lo pueden hacer. Será sobre el mismo pliego, que las empresas de aquí y de Argentina ya habían estudiado", explicó.

Diferencias con el gobierno nacional

Tras la explicación sobre las obras en el aeropuerto, Pullaro diferenció la gestión en la provincia con la que lleva adelante el gobierno nacional del presidente Milei. Dijo que si bien acompañó a la administración libertaria y cree en el equilibrio fiscal, consideró que "el Estado no se puede retirar de obras centrales".

"Si estas obras no las hace el Estado, no las hace nadie. El Estado nacional se ha retirado de la obra pública entendiendo que baja el gasto, y lo baja, pero descuida la infraestructura del sector productivo. Nosotros somos eficientes en la ejecución de recursos públicos", aseveró.

Por último, expresó que la relación con Javier Milei "es buena", pero volvió a diferenciarse: "Entendemos que hay un camino distinto".

