La Capital | Política | Nunca Más

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Milei se mostró en Villa Celina junto a su hermana Karina, Pareja, Ritondo, Espert y Bullrich. “Kirchnerismo Nunca Más”, dice el cartel con el que posaron

7 de agosto 2025 · 14:56hs
La chicana de LLA a la defensa de los Derechos Humanos: Kirchnerismo Nunca Más

La chicana de LLA a la defensa de los Derechos Humanos: "Kirchnerismo Nunca Más"

El presidente Javier Milei dio el puntapié inicial a la campaña con una foto junto a sus ocho candidatos en Villa Celina, localidad del municipio La Matanza, con la que buscan arrebatarle al peronismo la Legislatura bonaerense. “Kirchnerismo Nunca Más, es el slogan utilizado por la ingeniería libertaria para inaugurar la batalla cultural en la contienda contra Fuerza Patria.

La elección de las palabras no es azarosa. La tipografía del Nunca Más impresa en la bandera que nuclea a los cabeza de listas junto al mandatario es la misma que inmortalizó al libro que recopila los datos arrojados en el informe final de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas durante la dictadura militar comprendida entre 1976 y 1983.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1953475440296755253&partner=&hide_thread=false

Con fuertes críticas a lo que denominan “el curro” de los derechos humanos, La Libertad Avanza y el PRO lanzaron la campaña que generó polémica en redes, de cara a los comicios del 7 de septiembre, en primera instancia, y con las nacionales del 26 de octubre como parada final.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, en pleno diseño de la estrategia, aspira a nacionalizar el debate y polarizar con el peronismo en su bastión fundacional. Para eso, coordinaron como primera actividad el retrato de presentación de los 8 representantes junto al libertario en territorio adverso, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Integran la imagen en las tierras del intendente Fernando Espinoza, los cabeza de listas Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

Completan el retrato el diputado y candidato para las nacionales, José Luis Espert; el armador bonaerense, Sebastián Pareja; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se perfila para competir en las nacionales; y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

Todos los referentes, incluso los amarillos, portan un buzo violeta que tiene las siglas de La Libertad Avanza y el logo del espacio. Rápidamente, en el campamento del PRO aclaran que se trata del nombre del frente que los nuclea.

La estrategia de La Libertad Avanza

Pese a ser una elección provincial, el accionar es estratégico: como el cronograma electoral apremia, la campaña para competir por los lugares en la Legislatura Bonaerense estará unificada camino a los comicios nacionales del 26 de octubre.

En paralelo al retrato, ambos espacios difundieron en redes sociales el comunicado con el que oficializan el entendimiento electoral para octubre y, en el que a la vez, revelaron que la sintonía tendrá correspondencia en el Congreso.

"Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023", indicaron ambas fuerzas.

El plan para competir contra Fuerza Patria será sintetizado en la figura del libertario que, de manera estratégica y segmentada, recorrerá distritos específicos, y encarnará la polarización contra el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

Minutos después de la viralización de la presentación del equipo bonaerense, el Presidente publicó un mensaje en sintonía desde sus redes sociales. “Kirchnerismo vs Libertad”, replicó en uso del slogan que le dio la victoria al vocero presidencial, Manuel Adorni, en los comicios de mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Santiago_Oria/status/1953500235700802039&partner=&hide_thread=false

Al igual que en la campaña porteña, los miembros del Gabinete que volverán a formar parte activa de las actividades proselitistas.

Noticias relacionadas
diputados aprobo por gran mayoria los aumentos al garrahan y universidades

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

La conducción del socialismo santafesino busca el mejor lugar posible en el frente motorizado por Maximiliano Pullaro. 

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

La lista de candidatos a diputado levanta temperatura en el peronismo santafesino.

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Universidades y Garrahan, los temas centrales de este miércoles en la Cámara de Diputados.

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Ver comentarios

Las más leídas

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Lo último

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

El gobierno de Santa Fe se hará cargo de los trabajos en pista y de balizamiento. Podrían llegar más aviones y de gran porte. Además, se operaría en días de niebla densa

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Ovación
La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Política

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Información Geneal

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Filial canalla en Tucumán: Más que a Di María, amamos a Central
OVACIÓN

Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Información General

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega