La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

La Lepra recibirá al Ferroviario en el Coloso con el objetivo de volver al triunfo. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

7 de agosto 2025 · 10:34hs
Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's recibe a Central Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa por la 4ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Ferroviario de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Central Córdoba

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Central Córdoba será este viernes 8 de agosto, desde las 21, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Dónde ver Newell's vs. Central Córdoba

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Ferroviario será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (44).jpg
En el último enfrentamiento entre ambos, Central Córdoba venció 2-0 a Newell's en Santiago del Estero.

En el último enfrentamiento entre ambos, Central Córdoba venció 2-0 a Newell's en Santiago del Estero.

>> Leer más: El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Posibles formaciones de Newell's y Central Córdoba

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Embed

Noticias relacionadas
Los pibes de Newells festejaron en el predio de Bella Vista.

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Cuando todo indicaba que el Pipa Benedetto, el principal refuerzo rojinegro, iba a poder realizar su presentación frente a Central Córdoba, en el Coloso, una nueva molestia trastocó todo lo programado.  

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Darío Benedetto no convierte un gol desde hace casi un año y medio y además arrastra una serie de lesiones musculares.

Las dos rachas negativas que Darío Benedetto todavía no puede dejar atrás desde que llegó a Newell's

Rodrigo Rey también defendió el arco de Godoy Cruz. Fue campeón con Newells en 2013.

Integró el plantel campeón con Newell's en 2013 y ahora repudió un veto del presidente Javier Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Lo último

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Votación santafesina dividida en la media sanción a la ley de financiamiento de universidades públicas y la emergencia en pediatría para asegurar partidas
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Ovación
La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

Por Luis Castro
Ovación

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste