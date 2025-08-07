Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura La Lepra recibirá al Ferroviario en el Coloso con el objetivo de volver al triunfo. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 7 de agosto 2025 · 10:34hs

Newell's recibe a Central Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa por la 4ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Ferroviario de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Central Córdoba El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Central Córdoba será este viernes 8 de agosto, desde las 21, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Dónde ver Newell's vs. Central Córdoba La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Ferroviario será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

En el último enfrentamiento entre ambos, Central Córdoba venció 2-0 a Newell's en Santiago del Estero.

Posibles formaciones de Newell's y Central Córdoba Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe. Embed