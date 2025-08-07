La Capital | Ovación | hinchas

Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron

El equipo todavía no ganó en lo que va del torneo Clausura y ahora sufre una dura derrota. En la próxima fecha visitará a River.

7 de agosto 2025 · 18:16hs
Esteban Solari fue el destinatario de la furia de los hinchas tombinos. 

Diario Uno (Mendoza)

Esteban Solari fue el destinatario de la furia de los hinchas tombinos. 

Los hinchas de un club de primera división con muy pobres resultados en lo que va del torneo Clausura explotaron contra el director técnico del equipo cuando los jugadores se iban al descanso en un partido que van perdiendo por 2 a 0. El entrenador es rosarino.

Se trata de Esteban Solari, director técnico de Godoy Cruz. El Tomba está jugando en su estadio, el recientemente renovado Feliciano Gambarte, frente a Gimnasia y Esgrima LP. Y va cayendo por dos goles.

Godoy Cruz jugó un flojo primer tiempo y los dos goles del equipo platense llegaron tras una muy floja respuesta de su defensa.

Leer más: Central en Tucumán: cómo será el celoso operativo de seguridad para recibir a más de 3.000 hinchas canallas

La pobre campaña de Godoy Cruz

En lo que va del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Godoy Cruz empató tres partidos y ahora se le sumaría la derrota contra Gimnasia, en caso de que no pueda dar vuelta el resultado. Uno de los empates fue ante Central en el Gigante, el día del debut de Ángel Di María tras su regreso al club de Arroyito después de 18 años.

Cuando el equipo del Tomba abandonó la cancha en el entretiempo, los hinchas de Godoy Cruz recibieron de muy mala manera a los jugadores y sobre todo al entrenador. "Solari, hijo de p...", cantaron desde las tribunas en los cuatro costados del Feliciano Gambarte.

A Godoy Cruz le quedan 45 minutos para revertir el resultado ante el Lobo platense, aunque a juzgar por su producción en el primer tiempo parece un objetivo difícil.

Leer más: Conmoción por la muerte de una joven promesa internacional del karting: tenía 16 años

En la quinta fecha del torneo Clausura, el Tomba tendrá que jugar de visitante nada menos que ante River en el Monumental de Núñez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1953561542076842159&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Juanchón García practicaba aparte en Newells porque el Ogro Fabbiani no lo tenía en cuenta.

En Newell's, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

La tribuna Lionel Messi podrá recibir otro dos mil hinchas de Newells contra Central Córdoba.

Habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

El mexicano Sergio Ríos y el argentino Mirco Cuello, durante el pesaje previo a la pelea. 

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

La muerte de Matilde Itzcovich puso de luto a Uruguay y el deporte automotor.

Conmoción por la muerte de una joven promesa internacional del karting: tenía 16 años

Ver comentarios

Las más leídas

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo último

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak en su cumpleaños

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak en su cumpleaños

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Una de las amenazas fue para quedarse con una casa que había pertenecido a Milton Damario, absuelto por el crimen del Pájaro Cantero
Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018
Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
Economía

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn
Política

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
Información General

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron
OVACIÓN

Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron

Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron

Los hinchas de un club de primera, incendiados con el DT rosarino de apellido famoso: qué le gritaron

Habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

Policiales
Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Policiales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La Ciudad
Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista de Rosario, en un libro con imágenes inéditas
La Ciudad

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista de Rosario, en un libro con imágenes inéditas

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes

Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño
Ciudad

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen
Información general

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen

Con mis hijos no, un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI
Información General

"Con mis hijos no", un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza
Política

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será
Información general

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: Haré lo que haya que hacer
Política

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: "Haré lo que haya que hacer"

Todos por Nico: función a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU
La Ciudad

Todos por Nico: función a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y enfrentamientos
Zoom

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y enfrentamientos

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe
Información General

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

El policía santafesino que baleó a su pareja y atacó a sus compañeros fue internado
La Región

El policía santafesino que baleó a su pareja y atacó a sus compañeros fue internado

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma a Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma a Provincias Unidas

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Política

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Información Geneal

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho