Gabriel Heinze aseguró que "fue un gol válido" el de Recalde que no se sancionó ante Defensa y Justicia

El entrenador no tuvo dudas sobre lo mal que estuvo anulado el gol, debido a que si bien Jorge Recalde estaba adelantado, el balón no le llegó por una habilitación de Ditta sino de un rival. "Fue un gol válido. Se tardó 35 segundos solamente en la decisión, que para mí fue poco. Lo hablé con el cuarto árbitro, pero lo vi con tanta seguridad. Después en las imágenes se vio que fue un gol válido" , señaló.

"A mi entender había que darse un poco más de tiempo para el análisis , porque fue un gol. La tecnología es buena si se emplea bien. La empleamos los seres humanos y siempre habrá errores. Pero siempre digo, que lleve lo menos posible a cometer ese tipo de error. Posiblemente hay acciones que en 25 segundos no las observás, pero en 45 segundos tenés más posibilidades. La tecnología da muchas herramientas y mucha información para mejorar las cosas. De eso no tengo dudas", añadió.

Precisamente, el entrenador se refirió a la clase de enfrentamiento que tendrán este sábado en el Coloso. "Va a ser un partido intenso a partir de que Banfield tiene la característica de presionar. Vamos tener que tener muchísima paciencia para encontrar los espacios. Ellos te dejan muy pocos. Tienen un juego rápido y directo. Nosotros vamos a intentar, como siempre, de tener el balón para encontrar esos espacios para poder llegar a esa zona final mucho mejor", precisó.

Heinze consideró que Newell's mostró una mejor imagen en en el último partido con respecto a las llegadas y el posicionamiento ofensivo. "Ya el fin de semana se vieron esas cosas. Se vio un poco el posicionamiento de los internos un poco más alto, también porque el rival nos lo permitió al defender en una zona muy baja, que es la más difícil de todas, porque hay pocos espacios. Y se vio más gente en el área, que es lo que pretendemos", dijo.

No dio mayores precisiones sobre si Cristian Ferreira y Jorge Recalde, dos que podrían ingresar de titulares, se encuentran en el ritmo competitivo que quiere para jugar los 90'. "Están a disposición, y estuvieron a disposición el fin de semana anterior. El tiempo no lo sé porque la respuesta la tendría cuando estén en campo. Hoy están normal. Yo decido el tiempo, si entran o no entran.

En relación a la intención de incorporar a otro futbolista (se menciona al volante ofensivo Lucas Pata Castro, de Huracán), a partir de que la AFA le habilitó un cupo al club por la lesión de Francisco González, manifestó: "Seguimos buscando, pero como dije, no es fácil. Tenemos una o dos posiciones (a reforzar), pero es muy difícil. Hasta que podamos, vamos a intentarlo".