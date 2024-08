Newell's fue un desastre y ninguno se salvó del aplazo

Leonel Vangioni 3: padeció un montón la marca de Carrillo y Giménez.

Fernando Cardozo 3: pasó desapercibido. No generó nada, ni ayudó en la recuperación.

Juan Ignacio Méndez 3,5: no quitó ante un mediocampo visitante que hizo lo que quiso.

Tomás Pérez 3,5: hizo un gol, pero no pudo colaborar en la recuperación.

Gabriel Carabajal 3,5: el centro en el gol de Pérez y nada más. No elaboró nada. Se salvó de la roja.

Brian Calderara 3: las ganas de ir hacia adelante, pero en su zona Palacios le resultó imparable.

Juan Ignacio Ramírez 3,5: casi convierte de cabeza. Pero en el resto no pesó en el área rival.

Francisco González 3,5: no gravitó por los extremos. Centros y toques imprecisos.

Ingresaron:

Augusto Schott 3,5: de carrilero no funcionó. Luego de lateral derecho se paró mejor.

Matko Miljevic 3: no logró convertirse en el eje de la creación.

Lucas Besozzi 3,5: intentó ser profundo al principio, pero se fue apagando.

Julián Fernández -: ingresó para dar más batalla en el medio.

Giovani Chiaverano -: no consiguió darle llegada al equipo por derecha.

El DT Sebastián Méndez 3,5: equivocó el dibujo táctico. Paró el 3-5-2 que nunca utilizó y no funcionó para nada. La línea de tres fue débil, el medio no contuvo y no pesó adelante. Cardozo, de carrilero, no anduvo. Vangioni, que hacía tiempo no jugaba, tampoco en el fondo. Demasiadas variantes ante un gran equipo que resultaron una decepción.