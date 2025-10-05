La Capital | Ovación | Central

Ballenas o montañas: Central y Newell's ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

El próximo fin de semana se jugará la final de B Nacional que otorga un boleto directo a la primera división. Será entre dos clubes del interior del país.

5 de octubre 2025 · 18:40hs
Fermín Antonini anotó el gol de la victoria del Lobo mendocino para ir por el ascenso a la primera división. Central y Newells irán a Madryn o Mendoza.

Fermín Antonini anotó el gol de la victoria del Lobo mendocino para ir por el ascenso a la primera división. Central y Newell's irán a Madryn o Mendoza.

Esta tarde de domingo quedaron definidos los dos equipos que jugarán la final para ascender de manera directa a la primera división. Porque Gimnasia de Mendoza venció a Defensores de Belgrano y jugará con Deportivo Madryn, que ya esperaba clasificado, por la finalísima de la Primera Nacional. Saldrá uno de los nuevos rivales de Central y Newell's.

El Lobo mendocino venció por 1 a 0 al Dragón con un tanto de Fermín Antonini y se metió en la definición por un pasaje directo a la Liga Profesional.

En principio, la idea de la AFA es que el partido por el ascenso se juegue en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, el próximo sábado 11 de octubre en horario a definir, pero todavía no está confirmado.

Ya esperaba Deportivo Madryn

Mientras Deportivo Madryn ganó sin problemas la zona A de la Primera Nacional y ya había asegurado su clasificación a la final por el ascenso de la semana próxima y ahora tiene rival mendocino.

Aunque venía como líder de la zona B y era el gran candidato a obtener el boleto para la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, Gimnasia de Mendoza no la iba a tener nada sencilla ante un necesitado Defensores de Belgrano. Pero lo cierto es que pudo resolver el partido en el complemento y venció 1-0.

Fermín Antonini anotó el gol sobre los 30 minutos del complemento y le permitió la clasificación al Lobo.

Los cruces del Reducido por el segundo ascenso

  • Atlanta (2ºA) vs. Chaco Forever (8ºB)
  • Tristán Suárez (3ºA) vs. Agropecuario (7ºB)
  • Gimnasia y Tiro de Salta (4ºA) vs. Temperley (6ºB)
  • San Miguel (5ºA) vs. Gimnasia de Jujuy (5ºB)
  • San Martín de Tucumán (6ºA) vs. Deportivo Morón (4ºB)
  • Deportivo Maipú (7ºA) y Estudiantes de Buenos Aires (3ºB)
  • Patronato (8ºA) vs. Estudiantes de Río Cuarto (2ºB)
