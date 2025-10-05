En vivo: Central encontró el segundo a través de Malcorra y le gana 2 a 1 a River

Desde las 21.15, Central recibe a River en Génova y Cordiviola en una especie de final de cara los objetivos de los canallas en este semestre.

Central le gana 2 a 1 a River en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Clausura 2025. El gol millonario lo hizo Miguel Borja a los 10' mientras que Franco Ibarra empató a los 21' para Central. A los 37' fue expulsado en River Juan Carlos Portillo. En el segundo tiempo a los 12' Ignacio Malcorra anotó el segundo tanto para los canallas.