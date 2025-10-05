La Capital | Ovación | Central

En vivo: Central encontró el segundo a través de Malcorra y le gana 2 a 1 a River

Desde las 21.15, Central recibe a River en Génova y Cordiviola en una especie de final de cara los objetivos de los canallas en este semestre.

5 de octubre 2025 · 22:40hs
Centrak aprovechó el hombre de más y se puso en ventaja ante River.

Marcelo Bustamante / La Capital

Centrak aprovechó el hombre de más y se puso en ventaja ante River.
Central arrancó mal pero pudo empatarlo rápido.a través de Franco Ibarra

Central arrancó mal pero pudo empatarlo rápido.a través de Franco Ibarra,
Central arrancó mal pero pudo empatarlo rápido.

Marcelo Bustamante / La Capital

Central arrancó mal pero pudo empatarlo rápido.
Marcelo Bustamante / La Capital

Central le gana 2 a 1 a River en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Clausura 2025. El gol millonario lo hizo Miguel Borja a los 10' mientras que Franco Ibarra empató a los 21' para Central. A los 37' fue expulsado en River Juan Carlos Portillo. En el segundo tiempo a los 12' Ignacio Malcorra anotó el segundo tanto para los canallas.

Dirige Yael Falcón Pérez, mientras que Adrián Franklin está en el VAR. Para los de Holan es un partido vital para seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores.

Leer más: Central: Holan metió dos cambios, uno lógico y otro que nadie tenía en los planes

ST 12' Central se pone arriba en el marcador.

PT 39' El equipo visitante se queda con un jugador menos.

PT 29' Le anularon un gol a River.

PT 21' Franco Ibarra igualó el partido para Central

PT 10' Miguel Borja adelanta a River en el marcador

Estadísticas de Central vs. River

Formaciones

Fideo Di María y su festejo del gol olímpico ante Boca en el Gigante de Arroyito. 

El conmovedor relato de Di María: "Cuando les conté a mis padres que volvía a Central se pusieron a llorar"

Buen triunfo. Central viene de ganar con claridad en La Plata, lo que fue un gran envión anímico.

Central se juega una ficha fuerte ante River, para tener mucha más banca

Arel Holan concentró a los 23 jugadores que firmarán planilla este domingo frente a River.

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Alejo Veliz lo grita con el corazón, en e Gigante. Fue en uno de los dos dobletes que le convirtió a River.

En este Central, Alejo Veliz es quien más clara la tiene en esto de hacerle goles a River

