Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's derrotó 2 a 0 al Globo en un partido clave por la permanencia. Está muy cerca de seguir en primera división.

Martín Luciano va al encuentro de Luciano Herrera, autor del primer gol de Newell's.

Newell's derrotó 2 a 0 a Huracán en el Palacio Tomás Ducó, con goles de Luciano Hererra y Carlos González, ambos en el primer tiempo. Dio un paso clave para seguir en primera división.

Newell's aguanta más retrasado en el campo y Huracán no logra romper la defensa leprosa.

En Newell's ingresaron Luciano Lollo (Martín Luciano), Ever Banega (Facundo Guch), Martín Fernández (Valentino Acuña), Jherson Mosquera (Luciano Herrera) y Juanchón García (Cocoliso González).

Final del partido Newell's 2- Huracán 0.

Primer tiempo

Comenzó el partido en Parque Patricios. Newell's intenta progresar en el campo. Por ahora no se sacan ventajas en un trámite ordinario.

25' se salvó Newell's

MILAGRO EN EL ÁREA DE NEWELL'S CUESTA SALVÓ EN LA LÍNEA





26' gol de Newell's.

LA LEPRA PEGÓ PRIMERO Luciano Herrera no perdonó y puso el 1-0 de Newell's ante Huracán en el Ducó





32' casi llega el segundo leproso.

HURACÁN SE SALVÓ DEL SEGUNDO Herrera robó y se fue mano a mano para su doblete pero no pudo definir





35' Gol de Newell's de Cocoliso para el 2 a 0

NEWELL'S AMPLIÓ LA VENTAJA EN EL DUCÓ Gran control y definición de Cocoliso González para el 2-0 sobre Huracán





Final del primer tiempo.

Ya con Lucas Bernardi al frente visita ahora a Huracán y cerrará en el Coloso ante Racing. Sabe que más allá de lo que pase en las otras canchas con tres puntos se asegura un desempate y con cuatro unidades zafa de todo.

CocolisoGlobo El delantero de Newell's, Carlos González, intenta capturar el balón en el duelo ante Huracán. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Newell’s tiene una cita con su propia historia. Debe concentrarse exclusivamente en lo futbolístico. Sumar puntos es lo único que debe tener entre ceja y ceja.

"SABEMOS QUE DETRÁS DE ESTO HAY UNA HISTORIA Y UN PRESTIGIO"

Carlos González se refirió a la actualidad de Newell's que pelea por la permanencia en la previa al partido frente a Huracán





El equipo de Newell's

Así forma la Lepra

DALE NEWELL'S





Formación de Huracán