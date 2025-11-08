Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's derrotó 2 a 0 a Huracán en el Palacio Tomás Ducó, con goles de Luciano Hererra y Carlos González, ambos en el primer tiempo. Dio un paso clave para seguir en primera división.
Newell's derrotó 2 a 0 al Globo en un partido clave por la permanencia. Está muy cerca de seguir en primera división.
Newell's derrotó 2 a 0 a Huracán en el Palacio Tomás Ducó, con goles de Luciano Hererra y Carlos González, ambos en el primer tiempo. Dio un paso clave para seguir en primera división.
El minuto a minuto del partido
Arrancó el segundo tiempo en Parque Patricios.
Newell's aguanta más retrasado en el campo y Huracán no logra romper la defensa leprosa.
En Newell's ingresaron Luciano Lollo (Martín Luciano), Ever Banega (Facundo Guch), Martín Fernández (Valentino Acuña), Jherson Mosquera (Luciano Herrera) y Juanchón García (Cocoliso González).
Final del partido Newell's 2- Huracán 0.
Comenzó el partido en Parque Patricios. Newell's intenta progresar en el campo. Por ahora no se sacan ventajas en un trámite ordinario.
25' se salvó Newell's
26' gol de Newell's.
32' casi llega el segundo leproso.
35' Gol de Newell's de Cocoliso para el 2 a 0
Final del primer tiempo.
Ya con Lucas Bernardi al frente visita ahora a Huracán y cerrará en el Coloso ante Racing. Sabe que más allá de lo que pase en las otras canchas con tres puntos se asegura un desempate y con cuatro unidades zafa de todo.
Leer más: Newell's confirmado: la decisión de Bernardi sobre Ever Banega y los once que visitarán a Huracán
Newell’s tiene una cita con su propia historia. Debe concentrarse exclusivamente en lo futbolístico. Sumar puntos es lo único que debe tener entre ceja y ceja.
Leer más: Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi
Se podrán vacunar personas infectadas con dengue en temporadas anteriores. Qué requisitos tener en cuenta y a dónde recurrir para inocularse de manera gratuita