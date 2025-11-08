Newell's confirmado: la decisión de Bernardi sobre Ever Banega y los once que visitarán a Huracán

El entrenador de Newell's confirmó modificaciones en el equipo que disputará la penúltima fecha del Clausura, con la exigencia de sumar puntos.

Ever Banega estará en el banco de suplentes de Newell's en Parque Patricios.

Newell's tiene equipo definido para visitar a Huracán este sábado a las 17, un partido trascendental en busca de mantenerse en primera división. El entrenador Lucas Bernardi decidió dos modificaciones con respecto a la formación titular de la fecha pasada contra Unión en el Coloso, que terminó con derrota por 1 a 0.

Lucas Bernardi recuperó Ever Banega para el partido en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Puede estar por la reducción de la pena por la tarjeta roja que recibió contra Argentinos.

El mediocampista fue sancionado con dos fechas y se la bajaron a una. Esta buena noticia hacía presagiar que el experimentado capitán integraría el equipo titular.

Pero el entrenador determinó que haya dos modificaciones y en ninguna aparece Banega. El capitán estará en el banco de suplentes.

Los que ingresarán entre los once son Martín Luciano, de lateral volante izquierdo, por Jerónimo Russo y Luca Reggiardo, que cumplió la fecha de suspensión, por el uruguayo Martín Fernández, de volante central.

Bernardi mantendrá el esquema táctico con el que comenzó el último partido: 5-3-2.

Los once de Newell's

Los titulares del conjunto rojinegro serán: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera.

Newell's se mantendrá en primera sin depender de nadie si obtiene cuatro puntos en estas dos últimas fechas.

Juan Espínola, asegurado para la fecha final

Para la jornada de cierre del Clausura, contra Racing en el Coloso, se aseguró la presencia de Juan Espínola, porque no fue convocado a la selección paraguaya para la doble fecha de amistosos de la Fifa.

Gustavo Alfaro, entrenador del seleccionado paraguayo, en esta ocasión no lo citó, para los amistosos contra Estados Unidos, del 15 de noviembre, y ante México, del 18 del mismo mes. Si lo hubiese sido citado, Newell's se hubiera quedado sin su arquero titular.