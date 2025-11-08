Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Después de asegurarse la butaca de Alpine para 2026, Franco Colapinto retrocedió casilleros en la pista de Interlagos y espera no perder tiempo en levantarse

Gomas roja para intentar pasar el primer corte clasificatorio. Su compañero Pierre Gasly llegaría a la Q3. No fue un buen sábado de Franco Colapinto en Interlagos, tras el choque en el sprint.

Todo venía tan viento en popa para Franco Colapinto , que un sábado como el de Interlagos no dejó de ser un gran golpe, inversamente proporcional a la alegría que había despertado apenas un día antes. El golpe en la sprint y una clasificación donde quedó opacado por su compañero de Alpine , Pierre Gasly , no puede tomarse como una continuidad a la excelente noticia del viernes, sino todo lo contrario. Por supuesto, se trató de un día de carrera. Le queda otro, el principal, el de este domingo, para completar un GP de Brasil al fin satisfactorio, dejando una imagen que pueda asociarse con la que venía mostrando hasta México.

Hasta la carrera azteca inclusive, y después del verano europeo, Colapinto no solo se había equiparado con su experimentado compañero, sino que lo venía superando regularmente, en tandas y carrera. Por eso, lo del sábado, pero ya desde el viernes en pista, fue un llamado de atención para el piloto argentino. Hacía mucho que no estaba atrás claramente del francés y, hasta el momento, así fue.

El anuncio esperado de su continuidad no debe haber alterado tanto al argentino, que en la misma conferencia de prensa que dio a los medios de habla hispana, aseguraba que ya la conocía. Es decir, llegó a Brasil con esa inmensa certeza, en el gran premio más especial para él. Pero ese reconocimiento no pudo traducirlo en el asfalto, salvo en la excelente largada de la sprint.

Ya el viernes, en el ensayo y la clasificación sprint, Gasly lo superó bien. En el primero estuvo 0,479s arriba. En la Q1, 0,344s. El sábado, en tanto, Gasly le sacó la mayor diferencia: 0,747s. Por supuesto, después del choque en la carrera sprint y la reparación del Alpine que demandó cambio de chasis, caja de cambios y elementos usados de unidad de potencia. Es decir, no se lo dejó OKM, porque de verdad la escudería dejó de poner dinero en esta temporada.

Pero no dejó de ser llamativa la diferencia, entre un Gasly como nunca bien competitivo y un Colapinto que la remó de atrás y encima cayó en la trampa del agua en los pianitos de la curva 3 (llovió toda la noche y hasta bien entrada la mañana) en el sprint, después que Lando Norris desparramara el líquido y se lo encontraran Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y el argentino, cuando se corría con gomas lisas.

El karma de la lluvia caída volvió a enredar a Colapinto y agravó un cuadro que le costó revertir. El que le dijo que en la comparativa con Gasly estuvo tan lejos como al principio de la relación. Eso sí, con un Alpine del francés muy rendidor, que además aprovecha mejor los fines de semana sprint que el argentino, que precisa en general los tres ensayos para encontrarle la vuelta al A525.

Todo empezó de excelente humor

Colapinto empezó la jornada de muy buen humor. Él y Gasly estaban citados a las 8.55 en el Fan Fest y el argentino se disfrazó de hombre de seguridad, con una peluca y un bigote que lo hacían parecido al Charly García de la época de Serú Giran.

Es más, mostrando otra vez lo buen actor que es, se permitió ordenar la presencia de Esteban Ocon haciendo que se apure con los fans, y se rio de lo lindo cuando Gasly apareció solo en el escenario y anunciaron que Franco no vendría.

La decepción duró un ratito, hasta que el “hombre de seguridad” subió, se quitó peluca, bigote y gorra, y saludó a sonrisa ancha a todo el mundo.

Su incuestionable atracción opaca claramente a la mayoría de los pilotos, al punto que el box de Alpine fue el único con seguridad en la puerta, siempre con gente apostada para ver al argentino. A su vez, el aliento se hizo notar mucho en el autódromo y a la noche con el banderazo que volvieron a organizar sus hinchas, que viajaron en gran número a San Pablo.

Sin correlato en la pista de Interlagos

Todo eso no tuvo hasta aquí correlato en la pista, con un Colapinto consciente de eso, cuando ya terminada la actividad se le había modificado esa sonrisa que lució hasta inclusive después del choque y antes de dirigirse al box para la clasificación.

Va a largar 18º el GP de Brasil. Nada que no haya pasado este año. Solo que su compañero lo expuso, esta vez con un finde que viene muy bueno.

Como nadie, Colapinto sabe que la Fórmula 1 se defenderá carrera a carrera, ya con el 2026 asegurado que le da proyección y tranquilidad para sobrellevar momentos como este. Ya este domingo tendrá la oportunidad de ratificar todos los argumentos que lo llevaron hasta acá.