La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Después de asegurarse la butaca de Alpine para 2026, Franco Colapinto retrocedió casilleros en la pista de Interlagos y espera no perder tiempo en levantarse

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

8 de noviembre 2025 · 20:01hs
Gomas roja para intentar pasar el primer corte clasificatorio. Su compañero Pierre Gasly llegaría a la Q3. No fue un buen sábado de Franco Colapinto en Interlagos

Andrés Mancini - Enviado especial a San Pablo

Gomas roja para intentar pasar el primer corte clasificatorio. Su compañero Pierre Gasly llegaría a la Q3. No fue un buen sábado de Franco Colapinto en Interlagos, tras el choque en el sprint.

Todo venía tan viento en popa para Franco Colapinto, que un sábado como el de Interlagos no dejó de ser un gran golpe, inversamente proporcional a la alegría que había despertado apenas un día antes. El golpe en la sprint y una clasificación donde quedó opacado por su compañero de Alpine, Pierre Gasly, no puede tomarse como una continuidad a la excelente noticia del viernes, sino todo lo contrario. Por supuesto, se trató de un día de carrera. Le queda otro, el principal, el de este domingo, para completar un GP de Brasil al fin satisfactorio, dejando una imagen que pueda asociarse con la que venía mostrando hasta México.

Hasta la carrera azteca inclusive, y después del verano europeo, Colapinto no solo se había equiparado con su experimentado compañero, sino que lo venía superando regularmente, en tandas y carrera. Por eso, lo del sábado, pero ya desde el viernes en pista, fue un llamado de atención para el piloto argentino. Hacía mucho que no estaba atrás claramente del francés y, hasta el momento, así fue.

El anuncio esperado de su continuidad no debe haber alterado tanto al argentino, que en la misma conferencia de prensa que dio a los medios de habla hispana, aseguraba que ya la conocía. Es decir, llegó a Brasil con esa inmensa certeza, en el gran premio más especial para él. Pero ese reconocimiento no pudo traducirlo en el asfalto, salvo en la excelente largada de la sprint.

Siempre atrás esta vez de Pierre Gasly

Ya el viernes, en el ensayo y la clasificación sprint, Gasly lo superó bien. En el primero estuvo 0,479s arriba. En la Q1, 0,344s. El sábado, en tanto, Gasly le sacó la mayor diferencia: 0,747s. Por supuesto, después del choque en la carrera sprint y la reparación del Alpine que demandó cambio de chasis, caja de cambios y elementos usados de unidad de potencia. Es decir, no se lo dejó OKM, porque de verdad la escudería dejó de poner dinero en esta temporada.

>>Leer más: Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Pero no dejó de ser llamativa la diferencia, entre un Gasly como nunca bien competitivo y un Colapinto que la remó de atrás y encima cayó en la trampa del agua en los pianitos de la curva 3 (llovió toda la noche y hasta bien entrada la mañana) en el sprint, después que Lando Norris desparramara el líquido y se lo encontraran Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y el argentino, cuando se corría con gomas lisas.

El karma de la lluvia caída volvió a enredar a Colapinto y agravó un cuadro que le costó revertir. El que le dijo que en la comparativa con Gasly estuvo tan lejos como al principio de la relación. Eso sí, con un Alpine del francés muy rendidor, que además aprovecha mejor los fines de semana sprint que el argentino, que precisa en general los tres ensayos para encontrarle la vuelta al A525.

Todo empezó de excelente humor

Colapinto empezó la jornada de muy buen humor. Él y Gasly estaban citados a las 8.55 en el Fan Fest y el argentino se disfrazó de hombre de seguridad, con una peluca y un bigote que lo hacían parecido al Charly García de la época de Serú Giran.

Es más, mostrando otra vez lo buen actor que es, se permitió ordenar la presencia de Esteban Ocon haciendo que se apure con los fans, y se rio de lo lindo cuando Gasly apareció solo en el escenario y anunciaron que Franco no vendría.

>>Leer más: Franco Colapinto chocó en Interlagos y tuvo que abandonar al mismo tiempo que Piastri y Hulkenberg

La decepción duró un ratito, hasta que el “hombre de seguridad” subió, se quitó peluca, bigote y gorra, y saludó a sonrisa ancha a todo el mundo.

Su incuestionable atracción opaca claramente a la mayoría de los pilotos, al punto que el box de Alpine fue el único con seguridad en la puerta, siempre con gente apostada para ver al argentino. A su vez, el aliento se hizo notar mucho en el autódromo y a la noche con el banderazo que volvieron a organizar sus hinchas, que viajaron en gran número a San Pablo.

Sin correlato en la pista de Interlagos

Todo eso no tuvo hasta aquí correlato en la pista, con un Colapinto consciente de eso, cuando ya terminada la actividad se le había modificado esa sonrisa que lució hasta inclusive después del choque y antes de dirigirse al box para la clasificación.

Va a largar 18º el GP de Brasil. Nada que no haya pasado este año. Solo que su compañero lo expuso, esta vez con un finde que viene muy bueno.

Como nadie, Colapinto sabe que la Fórmula 1 se defenderá carrera a carrera, ya con el 2026 asegurado que le da proyección y tranquilidad para sobrellevar momentos como este. Ya este domingo tendrá la oportunidad de ratificar todos los argumentos que lo llevaron hasta acá.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto mira la bandera argentina en el Fan Zone de Interlagos. El argentino fue el foco de atracción.

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Franco Colapinto, con la albiceleste, el día del anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 y en Alpine. Una fan le pide un autógrafo y el guardaespaldas no le pierde pisada.

Los entretelones de la anunciada continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

el click de colapinto para seguir con alpine y los elogios de briatore

El "click" de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Lo último

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Newells y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Se podrán vacunar personas infectadas con dengue en temporadas anteriores. Qué requisitos tener en cuenta y a dónde recurrir para inocularse de manera gratuita

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Ovación
Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovación

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Newells y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

La Ciudad
Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades