El compromiso y la practicidad de Newell's para conseguir un triunfo que casi le asegura la permanencia

Newell's asumió la penúltima fecha con la convicción que exigía una situación límite y superó en el juego y el resultado a Huracán por 2 a 0

La última línea del Globo daba muchas ventajas, y Herrera y Cocoliso González explotaron esas fallas con dos goles aliviadores.

Enorme victoria de Newell's . Tan grande que asegura casi la salvación , que es la permanencia en primera. En una situación límite, extrema, antecedido por una derrota tras otra, visitó a Huracán preocupado y angustiado. Pero cambió las sensaciones negativas que lo embargaban por desahogo y alivio. Solo posible por un triunfo logrado sobre la base del compromiso y la practicidad. Para un 2 a 0 sobre Huracán que lo dejó con un pie y medio en la primera división.

Salvo unas pocas jugadas en el inicio, en las que se le aproximaron por abajo, con Sequeira incomodando por el sector de Sosa, la visita opuso desde el inicio una estructura compacta. Cerró espacios hacia atrás y obligó a Huracán a recurrir a los pelotazos, facilitando los rechazos por arriba del fondo rojinegro.

El primer objetivo se cumplió. El restante, referido al aspecto ofensivo, también . Cada recuperación proseguía con un ataque vertical, preferentemente por el centro, encontrando una débil resistencia de la defensa de Frank Kudelka.

Newell's y los envíos largos

El recurso que mayores beneficios le dio a la Lepra fue el envío largo y por arriba para Carlos González. El delantero paraguayo ganó una y otra vez, la mayoría de las ocasiones a Pereyra, encontrando habitualmente de receptor a Luciano Herrera.

La última línea del Globo daba ventajas. Una pérdida en la salida fue a poder de Herrera, cuyo centro rasante no fue conectado por nadie. Primera alerta leprosa. Habría más obsequios.

Antes, Newell’s sufrió con una pelota que Sequeira le ganó a Luciano en la disputa, el centro hacia Giménez y Cuesta que alcanzó a despejar a un metro de la línea del arco leproso.

Newell's aprovechó errores ajenos

Esta situación aislada fue de los pocos desaciertos de la Lepra. A diferencia de los comunes groseros de Huracán y que el conjunto rojinegro aprovechó.

Así llegó la pelota por lo alto a Cocoliso, que peinó sin que el ex-Newell’s Paz pueda anticiparse. Herrera se filtró por el medio con absoluta libertad, enfrentó a Galíndez y cruzó el tiro para anotar el 1 a 0.

Los futbolistas de Newell’s celebraron y los hinchas de Huracán comenzaron a protestarle a sus futbolistas. El reclamo fue creciendo. El nerviosismo del equipo de Kudelka, también.

Y las fallas tampoco cesaron. Pereyra se la dejó robar por Herrera, que se demoró frente a Galíndez, permitiendo que se la quite el mismo defensor del Globo.

Cocoliso aumentó la ventaja

Pero hubo un envío alto de Espínola, otra desinteligencia de Huracán y Cocoliso González que la controló y empalmó de derecha para un 2 a 0 tranquilizador.

Newell’s continuó compenetrado en lo que debía hacer y jugó con la desesperación de Huracán durante toda la segunda etapa. Lo dejó avanzar y fue solidario en la contención, ocupando espacios y concentrado en las marcas. Parado así, con esta postura y convicción, consiguió que se le aproximen muy poco y sin riesgo.

Herrera siguió corriendo por afuera cuando la posesión pasaba por la Lepra. Pero nadie se soltaba. Tan imprescindible era la victoria, y tal la ventaja de dos goles, que resultaba comprensible que el equipo no quisiese desprotegerse atrás.

Newell's y cambios para aguantar

Bernardi sacó a Guch por Mosquera y a Herrera por Banega. Esta última modificación pareció demasiado arriesgada. Porque Cocoliso González quedó en soledad cuando aún restaban más de 20’. Más tarde ingresó Lollo por Luciano. Y Martín Fernández y Juanchón García por Acuña y Carlos González.

El remate de Miljevic desde la medialuna que pasó cerca fue una síntesis de la impericia local por acercarse y la solvencia rojinegra para mantener la distancia en el marcador.

Huracán estaba regalado y Juanchón García lo tuvo, pero Galíndez se lo tapó.

Newell’s se aferró a los tres puntos y la obtuvo. Con el carácter que requería en un momento límite. Alcanza con la celebración de los futbolistas en el final para entender lo que se jugaba. Nada menos que ser de primera.