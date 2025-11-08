La Capital | Ovación | Newell's

En apenas un minuto, Newell's pasó de salvarse dos veces a meterle el primero a Huracán

Fueron momentos dramáticos en Parque Patricios, en los que el Globo pudo ponerse en ventaja y terminó 1 a 0 abajo.

8 de noviembre 2025 · 17:41hs
Luciano Herrera festeja su gol

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newell's en Parque Patricios. 

Newell's juega un partido decisivo en Parque Patricios. El equipo de Lucas Bernardi necesita ganar para escaparle al descenso y por ahora lo consigue: está 1 a 0 arriba en un partido que por ahora es parejo y que incluso podría estar perdiendo. El gol lo hizo Luciano Herrera, a los 26 minutos.

El partido transcurría sin grandes incidencias, pero en un minuto pasó de todo: después de salvarse dos veces del 0-1, Newell's consiguió la ventaja a través del exdelantero de Defensa y Justicia.

Huracán había lastimado a Newell's en una jugada por la derecha. Luego de un centro de Guidara, Sequeira estuvo a punto de marcar desde muy cerca del arco. Es más: Sosa casi le hizo penal y después de un par de rebotes, la defensa sacó la pelota casi en la línea en una jugada en la que Giménez se perdió el gol. En la segunda jugada, un remate de Huracán se fue por arriba del travesaño.

Gol de Luciano Herrera

Pero enseguida vino un saque largo que Carlos Cocoliso González bajó de cabeza para dejar a Herrera mano a mano con Galíndez. El jujeño se metió en el área y definió muy bien junto a un palo para poner el 1 a 0.

Por ahora Newell's obtiene lo que busca en Parque Patricios, un triunfo que lo deja en la primera división más allá de su pésima campaña en los torneos Apertura y Clausura y su escasa cosecha de puntos en la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol.

