Newell's fue eliminado de la Copa Argentina tras una clara derrota ante Belgrano

Newell's lo empezó a ganando pero Belgrano se lo dio vuelta con un dominio por momentos total. El equipo del Ogro Fabbiani quedó afuera de la Copa Argentina.

Cocoliso lo grita con todo. Golazo de Newell's para abrir la cuenta temprano ante Belgrano.

Gómez Mattar maniobra. Entró en el complemento en el peor momento de Newell's ante Belgrano.

Newell's quedó afuera de la Copa Argentina , luego de la derrota 3 a 1 ante Belgrano en el estadio La Pedrer a de Villa Mercedes, San Luis. El equipo del Ogro Fabbiani lo empezó ganando, pero el Pirata se lo dio vuelta con claridad y llegó a semifinales, donde enfrentará a Argentinos Juniors.

GOL DE BELGRANO 31' ST: Aceleró Belgrano, gran pase de Zelarayán a Nicolás Fernández y centro atrás para que Jara la empuje al gol delante de Espínola.

25' ST: Chiaverano tuvo el empate, pero le sacó el gol Cardozo. El juez increíblemente no dio el córner sino saque de arco.

GOL DE BELGRANO 5' ST: De un córner desde la izquierda, Belgrano la tocó con Zelarayán y llegó el centro de González Metili. Cabezazo al gol de Maldonado que le ganó el salto a Tabares y sacó Espínola, pero Regiardo pifió el rechazo y Lisandro López marcó el segundo. Fabbiani reclamó off side pero no fue, no solo porque Regiardo habilita con su pifia, sino porque en el momento del cabezazo de Maldonado, López está habilitado.

¡LO DIO VUELTA EL PIRATA! A los 51', Licha López puso el 2-1 ante #Newells en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports . pic.twitter.com/6uGRFZ9p0G

2 ST: Otro centro de Compagnucci (y van...) y el cabezazo de Jara se fue lamiendo el palo izquierdo de Espínola, ganándole el salto a Lollo.

Belgrano tuvo varias claras, entrando sobre todo por el lado de Tabares. La última se lo perdió González Metili, pero antes Nicolás Fernández.

38': Fabbiani metió a Nogueras y rompió el doble 5, sacando a Martín Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968427795547054552&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE JARA!



A los 23' y con una gran pirueta, el delantero puso el 1-1 ante #Newells por los cuartos de final de la #CopaArgentinEnTyCSports. pic.twitter.com/tlrRIm9mzB — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2025

GOLAZO DE BELGRANO, 22': La acción siguió tras el córner y el nuevo centro encontró a Compagnucci entrando solo por derecha. Centro, rechazo alto de Lollo y gran mediachilena de Jara, que rebotó en el zaguero leproso y se metió.

21' Espínola salva a Newell's. Tremendo zapatazo de Zelarayán a la carrera, tras mal rechazo de Tabares, y mejor atajada del arquero leproso, sobre su palo derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1968423949139599551&partner=&hide_thread=false ¡PERO QUÉ GOLAZO DE COCOLISO! De Banega para Maroni, de Maroni para Benedetto, del Pipa para Charly González y una volea de mediavuelta espectacular del paraguayo para el 1-0 de Newell's sobre Belgrano, por los cuartos de la Copa Argentina.



Vivilo en TyC Sports y TyC Sports Play pic.twitter.com/fIP1ihExa3 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 17, 2025

GOLAZO DE NEWELL'S, 8': A los 8 minutos, gran combinación entre los que saben. Pase justo de Banega a Maroni, mejor habilitación a Benedetto, toque de primera a Cocoliso y media vuelta bárbara, de zurda, para alojarla en el palo izquierdo de Cardozo.

3' Doble falta de Regiardo a Zelarayán en la puerta del área. El tiro libre del 10 de Belgrano, peligrosísimo, dio en la barrera.

El partido entre Newell's y Belgrano se inicia a las 18, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

>>Leer más: Los árbitros de Newell's ante Belgrano y Central coN Talleres.

Las estadísticas de Newell's y Belgrano