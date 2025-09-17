La Capital | Ovación | Newell's

Newell's fue eliminado de la Copa Argentina tras una clara derrota ante Belgrano

Newell's lo empezó a ganando pero Belgrano se lo dio vuelta con un dominio por momentos total. El equipo del Ogro Fabbiani quedó afuera de la Copa Argentina.

17 de septiembre 2025 · 17:39hs
Gómez Mattar maniobra. Entró en el complemento en el peor momento de Newells ante Belgrano.

Virginia Benedetto

Gómez Mattar maniobra. Entró en el complemento en el peor momento de Newell's ante Belgrano.
Cocoliso lo grita con todo. Golazo de Newells para abrir la cuenta temprano ante Belgrano.

Virginia Benedetto

Cocoliso lo grita con todo. Golazo de Newell's para abrir la cuenta temprano ante Belgrano.

Newell's quedó afuera de la Copa Argentina, luego de la derrota 3 a 1 ante Belgrano en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. El equipo del Ogro Fabbiani lo empezó ganando, pero el Pirata se lo dio vuelta con claridad y llegó a semifinales, donde enfrentará a Argentinos Juniors.

Las jugadas clave en La Pedrera

GOL DE BELGRANO 31' ST: Aceleró Belgrano, gran pase de Zelarayán a Nicolás Fernández y centro atrás para que Jara la empuje al gol delante de Espínola.

25' ST: Chiaverano tuvo el empate, pero le sacó el gol Cardozo. El juez increíblemente no dio el córner sino saque de arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968440378580681121&partner=&hide_thread=false

GOL DE BELGRANO 5' ST: De un córner desde la izquierda, Belgrano la tocó con Zelarayán y llegó el centro de González Metili. Cabezazo al gol de Maldonado que le ganó el salto a Tabares y sacó Espínola, pero Regiardo pifió el rechazo y Lisandro López marcó el segundo. Fabbiani reclamó off side pero no fue, no solo porque Regiardo habilita con su pifia, sino porque en el momento del cabezazo de Maldonado, López está habilitado.

2 ST: Otro centro de Compagnucci (y van...) y el cabezazo de Jara se fue lamiendo el palo izquierdo de Espínola, ganándole el salto a Lollo.

Belgrano tuvo varias claras, entrando sobre todo por el lado de Tabares. La última se lo perdió González Metili, pero antes Nicolás Fernández.

38': Fabbiani metió a Nogueras y rompió el doble 5, sacando a Martín Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968427795547054552&partner=&hide_thread=false

GOLAZO DE BELGRANO, 22': La acción siguió tras el córner y el nuevo centro encontró a Compagnucci entrando solo por derecha. Centro, rechazo alto de Lollo y gran mediachilena de Jara, que rebotó en el zaguero leproso y se metió.

21' Espínola salva a Newell's. Tremendo zapatazo de Zelarayán a la carrera, tras mal rechazo de Tabares, y mejor atajada del arquero leproso, sobre su palo derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1968423949139599551&partner=&hide_thread=false

GOLAZO DE NEWELL'S, 8': A los 8 minutos, gran combinación entre los que saben. Pase justo de Banega a Maroni, mejor habilitación a Benedetto, toque de primera a Cocoliso y media vuelta bárbara, de zurda, para alojarla en el palo izquierdo de Cardozo.

3' Doble falta de Regiardo a Zelarayán en la puerta del área. El tiro libre del 10 de Belgrano, peligrosísimo, dio en la barrera.

El partido entre Newell's y Belgrano se inicia a las 18, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

>>Leer más: Los árbitros de Newell's ante Belgrano y Central coN Talleres.

Las estadísticas de Newell's y Belgrano

Embed

Noticias relacionadas
Una eliminación amarga para el Ogro Fabbiani. Su Newells no dio la talla ante Belgrano y quedó afuera de la Copa Argentina.

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

El lamento de Gómez Mattar es el de todo Newells. Fue bien eliminado de la Copa Argentina por Belgrano.

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Darío Benedetto firma una camiseta de Newells que le dieron los hinchas en la boca de acceso al vestuario. El Pipa será titular.

Copa Argentina: Newell's forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Los hinchas de Newells pueblan la tribuna asignada en La Pedrera para apoyar al equipo del Ogro Fabbiani ante Belgrano.

Hinchas de Newell's ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo último

Newells: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

El BCRA comenzó a quemar dólares y los bonos se derrumbaron

El BCRA comenzó a "quemar dólares" y los bonos se derrumbaron

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

La ratificación de la ley de financiamiento universitario en Diputados fue recibida en las calles por una multitud que no dudó en celebrar el triunfo

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

Por Mila Kobryn
Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Ovación
El podio de Newells: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newells: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Policiales
Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

La Ciudad
Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

Por Mila Kobryn
Política

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio