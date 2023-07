El entrenador manifestó el sábado que “esta semana entrenaron normal ” los tres futbolistas, aunque hizo aclaraciones que sirven para vislumbrar las posibilidades de cada uno. En relación a Ferreira indicó que “no se ha perdido nada” en cuanto a entrenamientos y que “ahora está mucho mejor”. El mediocampista había sido esperado hasta último momento para el partido contra Atlético Tucumán y no llegó por el golpe en tobillo que sufrió ante Independiente.

Con la cantidad de días que fueron pasando, se espera que Ferreira aparezca ahora sí en la formación titular , y en ese caso tendrá que salir Marcos Portillo o Pablo Pérez. Este último corre en desventaja si se considera que Portillo tiene mayor dinámica, una condición necesaria para un mediocampo que no contaría con Gómez.

Es que Gómez, si bien ya puede retornar, se perdió los últimos tres partidos y la falta de ritmo de competencia, en un enfrentamiento donde habrá que “correr muchísimo”, como dijo Heinze, le resta chances de aparecer entre los once.

En cuanto a Sordo, no solamente que no tiene posibilidades de ser titular contra Boca, sino que parece que no estará entre los concentrados, aunque ya está recuperado de la luxación acromioclavicular del hombro izquierdo. Es lo que se presume según lo manifestado por Heinze. “Ramiro debe tener continuidad en los entrenamientos. Sabemos que te queda un poquito de miedo al choque, pero ya entrenó normal”, declaró.

Esa necesidad de que sume mayor cantidad de prácticas es lo que llevaría a no exigirlo, considerando además que puede ser utilizado muy pronto. Es que Newell’s tendrá nuevos enfrentamientos en pocos días, el viernes 28 de julio ante Talleres por la última fecha de la liga y el lunes 1º de agosto por los octavos de final de la Sudamericana contra Corinthians en San Pablo.

La lesión de Sordo, como la de Bruno Pittón, que durante un entrenamiento sufrió la fractura de radio del brazo derecho, llevó a Heinze a manifestar que es la primera vez que le pasa “de tener estas lesiones que son de choque, que no son normales”. Y añadió que “este año viene siendo duro con los traumatismos”.

Con Ángelo Martino ahora más que nunca el lateral izquierdo titular, Heinze dijo que, a su entender, “no hay que reforzarse para esa posición” porque lo tiene “a Luciano y Vangioni”.

Entre la lepra y Cavani

El plantel de Boca entrenó el sábado por la mañana en Casa Amarilla y si bien lo inminente es el partido contra Newell’s, por estas horas adquiere mayor trascendencia las negociaciones que lleva adelante el club para incorporar al delantero uruguayo Edinson Cavani.

Luego del día de descanso, tras eliminar a Barracas Central de la Copa Argentina, Boca inició una corta preparación para recibir al conjunto rojinegro. Los posibles titulares recién se conocerían este domingo.

En tanto, se aguarda la incorporación Cavani, que ya se bajó de la pretemporada de su actual club, Valencia. Es la noticia esperanzadora en horas tristes: falleció Heber Mastrángelo, ídolo de los 70.