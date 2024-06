Newell's: Fabricio Tirado, dos fechas en reserva pero disponible para la primera

Fabricio Tirado fue expulsado en un encuentro de la reserva de Newell's, pero la sanción no lo inhabilita para jugar en primera.

Fabricio Tirado fue suspendido dos partidos en reserva, según el Tribunal de Disciplina de la AFA, pero esta pena no se aplica para la primera división. Por lo tanto, si Adrián Coria quiere, puede citarlo para el encuentro que Newell's disputará el jueves contra Instituto.

Tirado no fue convocado para el partido contra Banfield porque hasta ese momento no se conocía la sanción y existía el temor de que también fuera sancionado en la divisional superior. No se quiso correr ningún riesgo, pese a que el reglamento es claro al respecto.