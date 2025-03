Newell's: "Estoy contento por el gol y el grupo revertirá esta situación", dijo Herrera

“Estoy muy contento con el gol. No se pudo dar el triunfo, que era el objetivo que vinimos a buscar, pero me voy conforme porque hicimos lo que se trabajó en la semana”. Con humildad y un gol que sirvió muchísimo en esta cruzada que encabeza Cristian Fabbiani en sumar todo lo que se pueda, Luciano Herrera se llevó ante Estudiantes el premio extra de convertir su primer gol con la camiseta de Newell's .

Luciano Herrera planteó "seguir trabajando"

El goleador leproso en La Plata no se queda solamente en los puntos logrados estas últimas fechas, sino que quiere aprovechar el receso de fecha Fifa para continuar en ascenso. “Más allá de la mejoría, hay que seguir trabajando en todas las líneas en el receso. No creo que nos falten ganas, porque el equipo demuestra desde que llegué las ganas de salir de este momento. Me recibieron de la mejor manera y eso se nota en lo que es el plantel”, enfatizó.

El desgaste y el resultado se valora en demasía, dando que enfrente estuvo uno de los candidatos al título. “El grupo lo da todo, en lo personal estoy muy bien físicamente. El rival fue duro, también hizo lo suyo, pero nos vamos más que tranquilos por el resultado. Para ganarlo nos faltó eficacia en los últimos metros, tuvimos las más claras, pero fallamos en la puntada final”, puntualizó.

Un desafío muy complicado

Sumar, sumar y sumar, había puesto como objetivo el entrenador leproso, y es una definición que le entró a cada uno de sus futbolistas. “Teníamos enfrente a un gran rival, en un estadio complicado, por eso el Ogro nos pidió que hagamos todo lo que habíamos trabajado desde la logística y salió. Vinimos a buscar esto”, dijo.

En la ciudad de las diagonales Luciano Hererra fue uno de los puntos altos de Newell’s junto al arquero Keylor Navas. Tuvo un gran primer tiempo y fue muy incisivo por la izquierda. Aportó remates picantes que avisaron antes de anotarse en la red. Y luego metió la diagonal para capitalizar el gran centro de Mateo Silvetti, para anticipar en el primer palo y conectar al gol del 1 a 1. Después se cansó y fue reemplazado.