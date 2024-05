Newell's está perdiendo peso y eficacia en el área adversaria

Ante Vélez, Ramírez se mostró atado y no aprovechó ninguna de las dos ocasiones muy favorables que tuvo.

Más allá de ese intento de análisis y de autocrítica con honestidad brutal y con nombres propios que hizo público el DT leproso, las razones de tanta irregularidad que está atravesando hay que buscarlas en bajones muy evidentes que derivaron en puestas en escena de muy bajo vuelo y tampoco hubo desde afuera nuevas propuestas o nuevos mensajes o nuevas arengas que provoquen una reacción o un cambio de paso.

Sin refuerzos porque tiene que esperar (como todos los equipos argentinos) a que se abra el mercado de pases el 1º de junio, con un nuevo dibujo táctico (ante Vélez usó el 4-3-1-2) que lo lleva a jugar sin extremos y con un delantero menos, y con todas las piezas, incluso las más valiosas, en curva decreciente, le resulta muy complicado llegar a una presentación convincente, que pueda ser leída como inicio de una recuperación.

¿Y el Colo Ramírez?

En ese panorama se encuentra la actualidad del centrodelantero Juan Ignacio Ramírez, quien arrancó el año rompiendo redes y ahora, por diferentes circunstancias, alguna externas (pertenecientes al juego colectivo) y otras internas (problemas físicos y anímicos), dejó de gritar goles, por su propia culpa. En estos últimos encuentros, el Colo se muestra atado y nada la sale, ni siquiera en ocasiones bien claras como las que tuvo frente a Vélez.

El uruguayo contó con dos posibilidades de riesgo manifiesto, una en cada tiempo, que sirvieron para exponer su mal momento. A los 10’, cabeceó abajo y débil un centro impecable de Banega de zurda, tras un córner desde la izquierda que fue contenido fácilmente por Marchiori. El Colo estaba solo y podía haber definido de otra manera.

En tanto, a los 26’ del complemento Ramírez terminó mal un desborde de Panchito González por derecha, que lo encontró solo en el área. Ese pase atrás finalizó con un remate mordido del 99, que se fue pegado al palo derecho. Otra demostración de falta de certeza y de confianza.

Ramírez marcó en la victoria 1-0 sobre Sarmiento en Junín y entró en sequía. Marcó 8 goles y paró. No anota desde el 31 de marzo, hace 1 mes y 20 días. Hace cinco partidos que no logra conquistas (Boca, Defensa, Platense, Riestra y Velez).

Vale puntualizar que sus 8 goles fueron en la Copa de la Liga: 1 a Lanús en el 2-0 en La Fortaleza (2ª fecha), 1 a Belgrano en el 1-0 en Rosario (3ª), 3 a Unión en el 3-1 en Santa Fe (4ª), 1 a Tigre en el 1-0 en el Coloso (9ª), 1 a Godoy Cruz, en el 1-1 en Mendoza (10ª), y 1 a Sarmiento en el 1-0 en Junín (12ª).

En relación a estas dificultades del Colo Ramírez, Larriera se expresó en Liniers. “Para mí hizo un buen partido. Tenemos que estar más encima de él, más que nada desde lo humano para que no decaiga. Pero también le tenemos que dar herramientas para que vuelva a convertir, que tienen que aparecer desde el abastecimiento colectivo del equipo”, apuntó el DT.

Y admitió: “Me preocupa más la falta de gol del equipo en general. No lo pudimos mejorar y nos está costando bastante caro. Me está ocupando gestar un poco más de juego. Estamos trabajando en promover un juego más fluido y mantener el cero en nuestro arco”.