El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón en redes sociales

Policiales
Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil
Policial
Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Política
Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Zoom
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Información General
¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Policiales
Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
INFORMACION GENERAL
Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
LA CIUDAD
Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
Información General
Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
La Ciudad
La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
Ovación
Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
El Mundo
La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
La Región
Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
Economía
El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Policiales
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
LA CIUDAD
Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
Policiales
Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
La Ciudad
Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal
Información General
Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General
Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió