El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón en redes sociales

El episodio ocurrió este sábado por la mañana y generó repercusiones entre los seguidores del "Máster" de la cumbia santafesina

10 de enero 2026 · 16:57hs
Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una persona roba elementos de la puerta de la casa de Mario Pereyra.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una persona roba elementos de la puerta de la casa de Mario Pereyra.

El reconocido cantante de cumbia santafesina Mario Pereyra expuso en las últimas horas un insólito hecho de inseguridad que ocurrió en el frente de su vivienda, donde una persona fue captada por cámaras de vigilancia mientras robaba piedras de la vereda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el “Master” de la cumbia compartió las imágenes del episodio. En el video se observa a un individuo que desciende de un vehículo, empuña una pala y carga piedras en al menos tres baldes, para luego retirarse del lugar con absoluta tranquilidad.

Según los registros fílmicos de cámaras de seguridad que tiene el cantante en la puerta de su casa, el hecho ocurrió este sábado por la mañana, minutos después de las 8, frente al domicilio del músico, en la ciudad de Santa Fe.

Te tenemos filmado y con datos, igual el que quiera escracharlo, que deje los datos abajo de la _compressed

Junto a la publicación, Mario Pereyra expresó su enojo con un mensaje contundente. “Te tenemos filmado y con datos”, y advirtió que avanzará por la vía legal si no se produce la restitución de lo robado.

“Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda. Vamos a radicar la denuncia”, escribió. En el mismo posteo, el cantante agregó: “Llevalo y dejalo nomás de donde lo sacaste”.

Repercusión en redes sociales del robo a Mario Pereyra

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales, donde seguidores y fanáticos no tardaron en manifestar su apoyo, entre la indignación y el humor.

“No puedo creer que la gente se tome tiempo de su vida para ir y hacer estas cosas”, comentó una usuaria. Otro mensaje resumió el sentir general con ironía: “Robar piedras es re crotera, pero robarle las piedras de la vereda al Máster es un montón”.

Incluso, varios fanáticos tomaron el episodio con humor y le sugirieron al ícono de la cumbia santafesina que transforme la situación en una canción, fiel a su estilo popular y al vínculo cercano que mantiene con su público.

Por Carina Bazzoni

