La Capital | La Ciudad | droga

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

La Secretaría de Niñez está trabajando con las familias de los tres menores para diseñar un plan de protección integral, según confiaron a La Capital desde la repartición

10 de enero 2026 · 19:37hs
Casi 70 allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Casi 70 allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, donde se intervino a tres menores involucrados en la venta de droga

En el marco de una serie de allanamientos que la Fiscalía de Rosario ordenó tras varios hechos de violencia, el fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, aseguró este viernes que se usaban a tres menores para comerciar droga mediante "pasamanos”. El funcionario aseguró que los equipos de la Secretaría de Niñez están trabajando sobre los chicos “resguardando la situación” de estos.

Los tres menores que se vieron envueltos en los hechos, dos gemelas de 7 años y un niño de 10 años, quedaron bajo vigilancia de la Secretaría de Niñez de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) se encontraron con los pequeños luego de una serie de allanamientos que la Fiscalía ordenó en Villa Gobernador Gálvez y Rosario, en puntos vinculados a distintos hechos de violencia que se produjeron sobre finales de 2025 y principios de este año.

Fueron alrededor de 70 procedimientos impulsados por varias causas ligadas a hechos violentos recientes, que tienen como trasfondo la disputa territorial de bandas que manejan el narcomenudeo. Se trata de una balacera ocurrida a fines de diciembre en el barrio Empalme Graneros, donde resultó herida una nena de 7 años, varios ataques en Villa Gobernador Gálvez y el crimen de Valentino Ramírez, de 16 años, acontecido el 31 de diciembre.

Qué se sabe de los niños

El fiscal Carbone contó que, entre los allanamientos, hubo dos viviendas en las que se detectó la presencia de tres menores. Según pudo averiguar La Capital, fueron dos gemelas en barrio Plata y un niño de otra familia en barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario.

La fiscalía le dio aviso al “sistema penal de niñez, que por oficio lo derivó a la Secretaría de Niñez”, explicaron voceros de esa repartición a este medio. Ante esto, los trabajadores del área intervinieron en las familias implicadas.

>> Leer más: Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

En todos los casos, se aplicó la escucha activa de la niñez, estipulado por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual recibió rango constitucional en con la modificación de la Constitución nacional en 1994.

Los equipos de la Secretaría de Niñez se encontraron con tres menores de edad “escolarizados, en buen estado de salud y sin signos de haber sido vulnerados sus derechos”, detalló una fuente que caminó los barrios en busca de los pequeños. “Todos están con sus madres”, afirmó. En este sentido, expresó que “si bien se pudieron haber detenido a familias o padres, las madres están en libertad y le corresponde la guarda de sus hijos”.

La Secretaría de Niñez puede llevar a cabo la protección excepcional, es decir, medidas especiales y temporales para niños que están sin cuidado familiar o cuando la protección integral no es suficiente, siempre priorizando el deseo del menor. En este caso, luego de la entrevista con los tres menores involucrados, indicaron que “no correspondía”.

Además de la charla con los pequeños, desde la repartición abordaron a los progenitores, en este caso las dos madres, y comenzó a planificarse un plan de acción que ellas deben cumplir. Todo esto forma parte de las disposiciones de protección integral con seguimiento que emplea el área de niñez provincial. En este tipo de casos, incluye asistencia perfecta a clubes o centros comunitarios para que los chicos estén en espacios lúdicos, de sociabilización y deporte y lejos de entornos conflictivos.

El objetivo de los equipos de Niñez es que estos pequeños, y el resto de los abordados en distintas situaciones, no sean separados de sus entornos como puede ser familia de segundo grado (abuelos, tíos, primos) y amigos para no sumar una carga traumática a la intervención del Estado.

Desde la Secretaría de Niñez aclararon, ante la consulta de este medio, que en caso de la detención de los dos progenitores, los pequeños son derivados a abuelas o tíos, que deben aceptar y hacerse responsable de la guarda. En caso de una negativa, se ponen en funcionamiento medidas más contundentes como puede ser la judicialización del menor.

Qué dijo el fiscal sobre los niños

Lo más llamativo y alarmante que dejó la conferencia fue el anuncio que hicieron los funcionarios sobre el hallazgo de tres niños sometidos a la venta de drogas. Dos hermanas mellizas de 7 años fueron rescatadas de una casa del barrio Plata y un nene de 10 años fue hallado en una vivienda del barrio Las Flores.

"Una de las prioridades de persecución penal que tenemos en la Unidad Fiscal de Microtráfico es cuando el narco se vale de menores de edad para cometer los hechos", explicó Carbone. "Pudimos encontrarlos tras un trabajo arduo de la PDI en distintos puntos donde estaban los menores", indicó sobre el hallazgo de los niños. "En ese sentido dimos intervención al área de Niñez y seguimos trabajando respecto de responsables", contó el funcionario.

Por otro lado, Carbone remarcó que los menores “están con sus familias, que se dedicaban a la venta de droga”. Por la edad de los involucrados, el fiscal señaló: “Usan a menores, sean punibles o no, pero la particularidad es que son nenes. Ya ni hablamos o pensamos en una responsabilidad penal para los niños”.

Noticias relacionadas
volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres despues del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

El municipio informó el cronograma de cortes de tránsito por la reparación de la carpeta asfáltica en las calles del área central de Rosario. 

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Un proyecto en el Concejo busca sumar publicidad en los coches y las taxistas quieren saber de qué se trata

She Taxi quiere conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

La iniciativa apunta a regularizar situaciones relacionadas a la vivienda que ya existen en numerosos barrios de la ciudad.

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Ver comentarios

Las más leídas

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Lo último

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

La Secretaría provincial está trabajando con las familias de los tres menores para diseñar un plan de protección integral, según confiaron a La Capital desde la repartición
Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newells y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newell's y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Ovación
Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newells y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newell's y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Policiales
Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

La Ciudad
Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Aguas Santafesinas anunció un corte para el norte de Rosario y varias localidades
La Ciudad

Aguas Santafesinas anunció un corte para el norte de Rosario y varias localidades

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Por Claudio Berón

Policiales

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Zoom

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
INFORMACION GENERAL

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
Información General

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal