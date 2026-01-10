Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

La Secretaría de Niñez está trabajando con las familias de los tres menores para diseñar un plan de protección integral, según confiaron a La Capital desde la repartición

En el marco de una serie de allanamientos que la Fiscalía de Rosario ordenó tras varios hechos de violencia , el fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone , aseguró este viernes que se usaban a tres menores para comerciar droga mediante "pasamanos” . El funcionario aseguró que los equipos de la Secretaría de Niñez están trabajando sobre los chicos “resguardando la situación” de estos.

Los tres menores que se vieron envueltos en los hechos, dos gemelas de 7 años y un niño de 10 años, quedaron bajo vigilancia de la Secretaría de Niñez de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano . Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) se encontraron con los pequeños luego de una serie de allanamientos que la Fiscalía ordenó en Villa Gobernador Gálvez y Rosario , en puntos vinculados a distintos hechos de violencia que se produjeron sobre finales de 2025 y principios de este año.

Fueron alrededor de 70 procedimientos impulsados por varias causas ligadas a hechos violentos recientes, que tienen como trasfondo la disputa territorial de bandas que manejan el narcomenudeo . Se trata de una balacera ocurrida a fines de diciembre en el barrio Empalme Graneros, donde resultó herida una nena de 7 años , varios ataques en Villa Gobernador Gálvez y el crimen de Valentino Ramírez, de 16 años , acontecido el 31 de diciembre.

El fiscal Carbone contó que, entre los allanamientos, hubo dos viviendas en las que se detectó la presencia de tres menores. Según pudo averiguar La Capital, fueron dos gemelas en barrio Plata y un niño de otra familia en barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario.

La fiscalía le dio aviso al “sistema penal de niñez, que por oficio lo derivó a la Secretaría de Niñez”, explicaron voceros de esa repartición a este medio. Ante esto, los trabajadores del área intervinieron en las familias implicadas.

En todos los casos, se aplicó la escucha activa de la niñez, estipulado por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual recibió rango constitucional en con la modificación de la Constitución nacional en 1994.

Los equipos de la Secretaría de Niñez se encontraron con tres menores de edad “escolarizados, en buen estado de salud y sin signos de haber sido vulnerados sus derechos”, detalló una fuente que caminó los barrios en busca de los pequeños. “Todos están con sus madres”, afirmó. En este sentido, expresó que “si bien se pudieron haber detenido a familias o padres, las madres están en libertad y le corresponde la guarda de sus hijos”.

La Secretaría de Niñez puede llevar a cabo la protección excepcional, es decir, medidas especiales y temporales para niños que están sin cuidado familiar o cuando la protección integral no es suficiente, siempre priorizando el deseo del menor. En este caso, luego de la entrevista con los tres menores involucrados, indicaron que “no correspondía”.

Además de la charla con los pequeños, desde la repartición abordaron a los progenitores, en este caso las dos madres, y comenzó a planificarse un plan de acción que ellas deben cumplir. Todo esto forma parte de las disposiciones de protección integral con seguimiento que emplea el área de niñez provincial. En este tipo de casos, incluye asistencia perfecta a clubes o centros comunitarios para que los chicos estén en espacios lúdicos, de sociabilización y deporte y lejos de entornos conflictivos.

El objetivo de los equipos de Niñez es que estos pequeños, y el resto de los abordados en distintas situaciones, no sean separados de sus entornos como puede ser familia de segundo grado (abuelos, tíos, primos) y amigos para no sumar una carga traumática a la intervención del Estado.

Desde la Secretaría de Niñez aclararon, ante la consulta de este medio, que en caso de la detención de los dos progenitores, los pequeños son derivados a abuelas o tíos, que deben aceptar y hacerse responsable de la guarda. En caso de una negativa, se ponen en funcionamiento medidas más contundentes como puede ser la judicialización del menor.

Qué dijo el fiscal sobre los niños

Lo más llamativo y alarmante que dejó la conferencia fue el anuncio que hicieron los funcionarios sobre el hallazgo de tres niños sometidos a la venta de drogas. Dos hermanas mellizas de 7 años fueron rescatadas de una casa del barrio Plata y un nene de 10 años fue hallado en una vivienda del barrio Las Flores.

"Una de las prioridades de persecución penal que tenemos en la Unidad Fiscal de Microtráfico es cuando el narco se vale de menores de edad para cometer los hechos", explicó Carbone. "Pudimos encontrarlos tras un trabajo arduo de la PDI en distintos puntos donde estaban los menores", indicó sobre el hallazgo de los niños. "En ese sentido dimos intervención al área de Niñez y seguimos trabajando respecto de responsables", contó el funcionario.

Por otro lado, Carbone remarcó que los menores “están con sus familias, que se dedicaban a la venta de droga”. Por la edad de los involucrados, el fiscal señaló: “Usan a menores, sean punibles o no, pero la particularidad es que son nenes. Ya ni hablamos o pensamos en una responsabilidad penal para los niños”.