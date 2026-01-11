Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Arca y el Banco Ciudad lanzaron una subasta virtual con consolas PlayStation 5 y PS5 Pro. El precio partirá de los 220 mil pesos

Foto hecha con IA. PlayStation 5 a precios muy por debajo del mercado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una nueva subasta pública online que despertó fuerte interés entre gamers y revendedores: más de 50 consolas PlayStation 5 serán rematadas con precios base sensiblemente por debajo del mercado. El remate se realizará a través de la plataforma del Banco Ciudad el miércoles 5 de febrero de 2026 , con lotes que se habilitarán de manera escalonada entre las 11 y las 19.40 , según el cronograma oficial.

Las consolas se encuentran en Formosa y corresponden a distintos modelos, incluidos equipos con lector de discos, versiones disc-free y unidades PlayStation 5 Pro de 2 TB . Cada lote incluye una consola individual y los valores están expresados en pesos argentinos.

Entre los equipos publicados por ARCA se destacan:

Todos los lotes tributan IVA del 21% , que debe sumarse al valor final de adjudicación.

Depósito en garantía y costos a considerar

Para poder ofertar es obligatorio realizar un depósito en garantía, equivalente a aproximadamente el 10% del precio base de cada lote. En términos prácticos, el monto ronda entre $22.000 y $35.000, según el modelo elegido. Este importe se reintegra si el participante no resulta ganador.

>> Leer más: Éxito absoluto y furor: la Play Station 5 se agotó en cuestión de horas en Argentina

ARCA aclara que no se realizan envíos: el retiro de las consolas deberá hacerse de manera presencial en el lugar indicado.

Dónde están las consolas y cómo es la exhibición

Los equipos se encuentran en Pringles 552, ciudad de Formosa. Habrá exhibición presencial obligatoria los días 26 y 27 de enero de 2026, de 9 a 12, única instancia en la que los interesados podrán revisar el estado de la mercadería antes de ofertar.

Según el organismo, solo durante la exhibición se podrá desistir de la compra y solicitar la devolución del depósito si se detecta algún inconveniente. Una vez firmado el acta de entrega y retirado el producto, no se aceptan reclamos.

Contactos habilitados por ARCA para consultas vinculadas a exhibición y entrega:

Cómo participar de la subasta online

Para intervenir en el remate, los interesados deberán:

Registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad .

Realizar el depósito en garantía correspondiente al lote elegido.

Conectarse el 5 de febrero en el horario exacto asignado a cada lote.

Cada consola tiene un horario específico de inicio, con intervalos de pocos minutos entre lotes, por lo que se recomienda seguir de cerca el cronograma oficial y contar con fondos disponibles al momento de ofertar.

Con precios de base que arrancan por debajo del valor comercial y un formato 100% online, la subasta promete alta demanda y pujas ajustadas, especialmente por los modelos PS5 Pro, hoy entre los más buscados del mercado.