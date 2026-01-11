Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una nueva subasta pública online que despertó fuerte interés entre gamers y revendedores: más de 50 consolas PlayStation 5 serán rematadas con precios base sensiblemente por debajo del mercado. El remate se realizará a través de la plataforma del Banco Ciudad el miércoles 5 de febrero de 2026, con lotes que se habilitarán de manera escalonada entre las 11 y las 19.40, según el cronograma oficial.
Las consolas se encuentran en Formosa y corresponden a distintos modelos, incluidos equipos con lector de discos, versiones disc-free y unidades PlayStation 5 Pro de 2 TB. Cada lote incluye una consola individual y los valores están expresados en pesos argentinos.
Qué modelos de PlayStation 5 salen a subasta
Entre los equipos publicados por ARCA se destacan:
-
PlayStation 5 Sony 1 TB (modelo CFI-2015): precio base $237.000
-
PlayStation 5 Sony 1 TB Disc-Free (modelo CFI-2016): desde $220.410
-
PlayStation 5 Pro Sony 2 TB Disc-Free: precio base $355.500
Todos los lotes tributan IVA del 21%, que debe sumarse al valor final de adjudicación.
Depósito en garantía y costos a considerar
Para poder ofertar es obligatorio realizar un depósito en garantía, equivalente a aproximadamente el 10% del precio base de cada lote. En términos prácticos, el monto ronda entre $22.000 y $35.000, según el modelo elegido. Este importe se reintegra si el participante no resulta ganador.
ARCA aclara que no se realizan envíos: el retiro de las consolas deberá hacerse de manera presencial en el lugar indicado.
Dónde están las consolas y cómo es la exhibición
Los equipos se encuentran en Pringles 552, ciudad de Formosa. Habrá exhibición presencial obligatoria los días 26 y 27 de enero de 2026, de 9 a 12, única instancia en la que los interesados podrán revisar el estado de la mercadería antes de ofertar.
Según el organismo, solo durante la exhibición se podrá desistir de la compra y solicitar la devolución del depósito si se detecta algún inconveniente. Una vez firmado el acta de entrega y retirado el producto, no se aceptan reclamos.
Contactos habilitados por ARCA para consultas vinculadas a exhibición y entrega:
Cómo participar de la subasta online
Para intervenir en el remate, los interesados deberán:
-
Registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad.
-
Realizar el depósito en garantía correspondiente al lote elegido.
-
Conectarse el 5 de febrero en el horario exacto asignado a cada lote.
Cada consola tiene un horario específico de inicio, con intervalos de pocos minutos entre lotes, por lo que se recomienda seguir de cerca el cronograma oficial y contar con fondos disponibles al momento de ofertar.
Con precios de base que arrancan por debajo del valor comercial y un formato 100% online, la subasta promete alta demanda y pujas ajustadas, especialmente por los modelos PS5 Pro, hoy entre los más buscados del mercado.