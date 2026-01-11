La Capital | Información General | PlayStation 5

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Arca y el Banco Ciudad lanzaron una subasta virtual con consolas PlayStation 5 y PS5 Pro. El precio partirá de los 220 mil pesos

11 de enero 2026 · 12:06hs
Foto hecha con IA. PlayStation 5 a precios muy por debajo del mercado

Foto hecha con IA. PlayStation 5 a precios muy por debajo del mercado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una nueva subasta pública online que despertó fuerte interés entre gamers y revendedores: más de 50 consolas PlayStation 5 serán rematadas con precios base sensiblemente por debajo del mercado. El remate se realizará a través de la plataforma del Banco Ciudad el miércoles 5 de febrero de 2026, con lotes que se habilitarán de manera escalonada entre las 11 y las 19.40, según el cronograma oficial.

Las consolas se encuentran en Formosa y corresponden a distintos modelos, incluidos equipos con lector de discos, versiones disc-free y unidades PlayStation 5 Pro de 2 TB. Cada lote incluye una consola individual y los valores están expresados en pesos argentinos.

Qué modelos de PlayStation 5 salen a subasta

Entre los equipos publicados por ARCA se destacan:

  • PlayStation 5 Sony 1 TB (modelo CFI-2015): precio base $237.000

  • PlayStation 5 Sony 1 TB Disc-Free (modelo CFI-2016): desde $220.410

  • PlayStation 5 Pro Sony 2 TB Disc-Free: precio base $355.500

Todos los lotes tributan IVA del 21%, que debe sumarse al valor final de adjudicación.

Depósito en garantía y costos a considerar

Para poder ofertar es obligatorio realizar un depósito en garantía, equivalente a aproximadamente el 10% del precio base de cada lote. En términos prácticos, el monto ronda entre $22.000 y $35.000, según el modelo elegido. Este importe se reintegra si el participante no resulta ganador.

>> Leer más: Éxito absoluto y furor: la Play Station 5 se agotó en cuestión de horas en Argentina

ARCA aclara que no se realizan envíos: el retiro de las consolas deberá hacerse de manera presencial en el lugar indicado.

Dónde están las consolas y cómo es la exhibición

Los equipos se encuentran en Pringles 552, ciudad de Formosa. Habrá exhibición presencial obligatoria los días 26 y 27 de enero de 2026, de 9 a 12, única instancia en la que los interesados podrán revisar el estado de la mercadería antes de ofertar.

Según el organismo, solo durante la exhibición se podrá desistir de la compra y solicitar la devolución del depósito si se detecta algún inconveniente. Una vez firmado el acta de entrega y retirado el producto, no se aceptan reclamos.

Contactos habilitados por ARCA para consultas vinculadas a exhibición y entrega:

Cómo participar de la subasta online

Para intervenir en el remate, los interesados deberán:

  • Registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad.

  • Realizar el depósito en garantía correspondiente al lote elegido.

  • Conectarse el 5 de febrero en el horario exacto asignado a cada lote.

Cada consola tiene un horario específico de inicio, con intervalos de pocos minutos entre lotes, por lo que se recomienda seguir de cerca el cronograma oficial y contar con fondos disponibles al momento de ofertar.

Con precios de base que arrancan por debajo del valor comercial y un formato 100% online, la subasta promete alta demanda y pujas ajustadas, especialmente por los modelos PS5 Pro, hoy entre los más buscados del mercado.

Noticias relacionadas
Fuego y angustia en La Patagonia

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar y planea más recortes

El cantante Yeison Jiménez era uno de los más populares del género de rancheras

Un cantante colombiano soñó tres veces con un accidente áreo y días después murió en un avión

Fabián Salvioli, destacado abogado y académico argentino que fue relator de la ONU.

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una persona roba elementos de la puerta de la casa de Mario Pereyra.

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Ver comentarios

Las más leídas

El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Lo último

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que iba a ser papá y fue asesinado en Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que iba a ser papá y fue asesinado en Tulum

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa

La terminal no podrá operar despegues ni aterrizajes en franjas horarias por trabajos complementarios en el sistema de balizamiento sobre la pista, recientemente repavimentada. Las autoridades aclararon que la medida no afectará los vuelos comerciales regulares.
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa
Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

Ovación
La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina
Ovación

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina

Mateo Tanlongo, la promesa de Central que deberá indemnizar a un club en el que no jugó

Mateo Tanlongo, la promesa de Central que deberá indemnizar a un club en el que no jugó

Central ganó los dos amistosos: debutaron todos los refuerzos y Ledesma ya atajó un penal

Central ganó los dos amistosos: debutaron todos los refuerzos y Ledesma ya atajó un penal

Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

La Ciudad
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista: cuándo y por qué no estará operativa

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo de la puesta a punto

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex Village Rosario entra en pausa por el contexto económico

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no
El Mundo

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro
El Mundo

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Por María Laura Neffen
Negocios

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
INFORMACION GENERAL

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña