Newell's, con energía renovada, pone primera ante Banfield

La última foto de Newell’s en competencia no había sido la mejor. Porque la derrota ante Gimnasia en el bosque platense lo privó de meterse en los play-off de la Copa de la Liga. Igual había redondeado un primer semestre de 2022 con un aprobado y sacándose el mote de equipo precario que tenía hasta la llegada de Javier Sanguinetti como director técnico.

Por eso ahora el desafío es ir por más. Sostener la competitividad y dar un salto de calidad en el funcionamiento colectivo. Justo para este primer examen llega diezmado. Entre suspensiones, lesiones y convocatorias a selecciones no puede contar con varios jugadores. Entre ellos, Pablo Pérez, Martín Luciano, Juan Garro, Mauricio Arboleda y Djorkaeff Reasco.

Pero Sanguinetti igual reordenó la tropa para el debut ante Banfield y apostó por juveniles de la casa para establecer los reemplazos. Por eso en el lateral izquierdo estará Marco Campagnaro (Vangioni va al banco y Luciano está suspendido), en el mediocampo jugarán Marcos Portillo (por Pérez suspendido) y Guillermo Balzi (por Castro que será relevo tras la apendicitis) y en ofensiva ingresa Ramiro Sordo (por Garro lesionado).

Los pibes de Bella Vista vuelven a ser los salvavidas rojinegros como marca la historia del Parque. Y Sanguinetti, ante la por ahora dilatada llegada de refuerzos, apuesta por ellos para ir en busca de un triunfo ante Banfield, un club referencial en su pasado para el ahora DT rojinegro.

Newell’s cumplió una aceptable Copa de la Liga, pero en el tramo final se quedó sin nafta y no pudo meterse en la definición por el título. El buen empate con Racing luego no tuvo correlato con las derrotas frente a San Lorenzo y Gimnasia y la clasificación al top cuatro se esfumó. Justamente su último triunfo en ese torneo había sido ante Banfield, el rival de hoy, por 1 a 0 en el Coloso, con gol de Juan Manuel García de penal, por la fecha once del certamen.

Pero hoy arranca otra historia, con todos los equipos de cero y con Newell’s con un semblante más juvenil que de costumbre. Lo que para nada le quita responsabilidad a los rojinegros en su objetivo de sostener la competitividad.

El paso de las fechas dirá si es posible ilusionarse con pelear arriba en la Liga Profesional. Y tal vez el primer objetivo terrenal sea mirar de cerca la tabla anual, donde la lepra arranca en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y cerca de la Libertadores, aunque falta un largo trecho para conocer el desenlace.

Los escalones se suben de a uno y hoy Newell’s está ante el primer escollo a superar. Banfield es un equipo que irá a buscar de la mano del DT Claudio Vivas, identificado con Newell’s y con el estilo de Marcelo Bielsa, por lo que puede ser un trámite abierto y de arco a arco.

Arranca la Liga y Newell’s está de pie, deberá ir demostrando si logra correr hacia adelante en cuanto al vuelo futbolístico y el protagonismo.

Formaciones

Banfield: Bologna; Coronel, Maciel, Tanco y Escobar; Palacios, Giuliano Galoppo, Nicolás Domingo y Agustín Urzi; Dáttolo; y Juan Manuel Cruz.

DT: Claudio Vivas 4-4-1-1

Newell’s: Macagno; Méndez, Lema, Ditta y Marco Campagnaro; Marcos Portillo y Julián Fernández; Francisco González, Guillermo Balzi y Ramiro Sordo; Juan Manuel García.

DT: Javier Sanguinetti 4-2-3-1

Estadio: Banfield / Arbitro: Fernando Echenique / Hora: 16.30 / TV: ESPN Premium

NNC.jpg Okey. Castro superó un cuadro de apendicitis y será suplente con Banfield.

Nicolás Castro se recuperó y viajó para el estreno leproso

La principal novedad en la lista de concentrados de Newell’s es la convocatoria del volante creativo Nicolás Castro para el partido de esta tarde ante Banfield. Castro superó un cuadro de apendicitis y si bien la idea era que reaparezca con el torneo ya comenzado, evolucionó muy bien y los tiempos se adelantaron.

También está concentrado Leonel Vangioni tras superar una distensión muscular. Así los que están disponibles para hoy son los arqueros: Macagno, Herrera y San Juan; los defensores: Lema, Ditta, Méndez, Mansilla, Vangioni, Velázquez, Campagnaro y Jacob; los volantes: Castro, Sforza, Julián Fernández, Portillo, Cacciabue y Balzi; y los delanteros: García, Giani, Rossi, Sordo, Cingolani, Nazareno Funez y Francisco González.