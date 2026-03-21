Frank Kudelka decidió siete cambios en Newell's para recibir a Gimnasia de Mendoza

El entrenador rojinegro hizo cirugía mayor y modificó más de medio equipo para jugar este sábado, a las 17.45, en el Coloso. Buscará el primer triunfo en el torneo

Matías Cóccaro nuevamente está a disposición de Newell's y estará entre los titulares.

Frank Kudelka meterá gran cantidad de modificaciones en la formación titular de Newell's que recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado a las 17.45, por la 12ª fecha del torneo Clausura. El equipo del Parque necesita imperiosamente quedarse con la victoria en este choque.

El entrenador rojinegro, que tuve fuertes declaraciones luego de la goleada sufrida frente a Lanús ("No estamos a la altura de la camiseta de Newell's", declaró), decidió 7 cambios para jugar en el Coloso.

Los futbolistas que ingresarán son Armando Méndez, Bruno Cabrera, Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Walter Núñez y Matías Cóccaro.

Los que dejarán el equipo son Martín Ortega, Saúl Salcedo, Martín Luciano, Rodrigo Herrera, David Sotelo, Luciano Herrera y Juan Ignacio Ramírez.

Por lo visto, Kudelka busca una reacción en el equipo con nombres distintos a los del último partido.

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La formación que dispuso Frank Kudelka para recibir a Gimnasia (MZA) desde las 17.45.#VamosNewells pic.twitter.com/umMKUHu5Aq — Newell’s Old Boys (@Newells) March 21, 2026

Cóccaro retornará al equipo luego de varios partidos de permanecer ausente por una lesión. Guch faltó contra Lanús por un hematoma y volverá al once, tras convertir un gol en el empate contra Platense (1-1).

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Los titulares de Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzanti, Facundo Guch y Walter Núñez; Matías Cóccaro.

Newell's buscará la primera victoria en el torneo frente a un conjunto también comprometido con el descenso y que tiene a su entrenador Ariel Broggi en la cuerda floja.