Newell's: El Pitbull Fernández en duda para ir a Tucumán y podría dejar el Parque

El volante uruguayo, Rodrigo Fernández Cedrés, podría no viajar para enfrentar a Atlético Tucumán, debido a que está trabada su continuidad en Newell's.

Rodrigo Fernández Cedrés llegó a préstamo procedente de Santos de Brasil y Newell’s aún no ejecutó la opción de compra.

Rodrigo Fernández Cedrés y Newell’s podrían separar sus caminos. Es que según trascendió desde Bella Vista, el Pitbull no jugaría el próximo lunes en la visita a Atlético Tucumán en lo que será el debut de Mariano Soso como DT rojinegro. El motivo: la Lepra no haría uso de la opción de compra del volante y entonces el jugador uruguayo habría optado por no jugar en los tres partidos que restan de la temporada. Igual habrá que aguardar las novedades del fin de semana para ver si hay alguna definición al respecto, tanto para bien como para mal.