Newell's: sin el capitán Ever Banega, Matko Miljevic sacó ventaja para ser el conductor

Ever Banega sigue con trabajos diferenciados y el autor del golazo a Lanús es la gran opción para jugar de titular por Gabriel Carabajal, que no rindió.

Ever Banega continúa la etapa de recuperación y Matko Miljevic asoma para empezar entre los once de Newell's.

La chance de que Ever Banega vaya a estar disponible se descarta debido a la lesión muscular que sufrió y que le impidió estar la última fecha.

Por trayectoria y ascendencia sobre el plantel, Banega es una fija en la mitad de cancha del equipo. No por nada es el capitán. Pero si falta, como se prevé, la cuestión cambia. No hay ninguno que tenga peso propio para convertirse en el indiscutible reemplazante.

Ever Banega, de a poco

Banega, ausente la fecha pasada contra Lanús por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, cumplió este lunes por la mañana tareas diferenciadas. Y así seguirá durante varias sesiones.

El tiempo se acorta para el partido contra Godoy Cruz y nada indica que vaya a estar a disposición de Ricardo Lunari, quien optaría por mantener el esquema 4-4-2 con el que se encuentra invicto desde que asumió.

>> Leer más: La conmovedora historia de Agustín Juárez

Las dos victorias y el empate en el medio son razones suficientes para que el entrenador mantenga el mismo dibujo. Tendrá que resolver quién juega de volante interno izquierdo.

Ante la ausencia de Banega frente al granate, el elegido fue Gabriel Carabajal. No resultó extraño que haya sido el designado. Lo había reemplazado durante la disputa de partidos anteriores.

La salida de Carabajal al final del primer tiempo ante Lanús fue una muestra clara de que no respondió.

Matko Miljevic hizo méritos

Diferente fue la actuación de Miljevic, que ingresó durante el segundo tiempo de ese partido. Se encargó del traslado y encaró con pelota al pie. Capturó un rechazo y su remate salió cerca del palo. Y en el tiempo adicional, avanzó y sacó un zurdazo alto y cruzado que ingresó en el ángulo, señalando el definitivo 2-1 sobre Lanús.

Este desenvolvimiento y, ante todo, semejante golazo, el primer tanto que convierte en el club, le abrió el crédito para estar entre los once. Si Lunari lo confirma, será su séptimo partido de titular en Newell’s. El último fue en la derrota contra Argentinos por 3-0 en La Paternal, que significó la renuncia del entrenador Mauricio Larriera.

image (17).jpg Sin ninguna dua, Matko Mitjevic fue la gran figura de Newell's en el triunfo sobre Lanús.

Anteriormente, Miljevic jugó desde el inicio contra Belgrano (1-1), River (0-0) y Racing (0-1), en la Liga Profesional, y ante Central Córdoba (0-0, 2-3 en los penales) y Riestra (1-0), en la Copa Argentina. En otros ocho encuentros (3 de la Liga Profesional y 5 de la Copa de la Liga), ingresó desde el banco de suplentes.

No todo tan bien

La irregularidad de su participación en el equipo rojinegro no es casualidad. Miljevic no logró mantener un nivel estable desde que llegó al club del Parque. De a ratos dio la impresión de que estaba para más. Quedó en eso. No lo plasmó de manera sostenida. Pero en la última fecha, dio una señal fuerte para ganarse un lugar.

Lunari lo tiene en cuenta. Lo contó en una entrevista que se publicó en la edición del domingo de La Capital. “Fíjense que Miljevic en el primer partido (Tigre 1-0) no fue citado, y a medida que lo fuimos conociendo le hicimos lugar”, dijo el entrenador.

“Para nosotros juega el que mejor esté, sea chico o grande, del club o de afuera. Se creó una sintonía en que todo juega en beneficio del equipo. Queremos aprovecharla”, añadió.

Si Lunari considera que tiene que jugar el que anda mejor, más allá de lo que suceda durante estos días en los entrenamientos, Miljevic resaltó en un partido oficial. Lo que tiene un enorme valor para evaluar a un futbolista. Y es lo que le permite sacar ventaja para jugar de mediocampista interno izquierdo.