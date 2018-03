A la nómina de media docena de despidos producida ayer, Newell's sumó hoy la del preparador físico Adrián Busso -desde 2009 en el club y que se venía desempeñando junto a Juan Manuel Llop y en los últimos días con Fabián Garfagnoli-, la del kinesiólogo Luis Craft y del ayudante de campo Roberto Viglione, quien también jugó en la primera del club en la década del 80.

Ayer -aduciendo "la grave situación económica financiera que está atravesando el club", según reza el telegrama-, seis empleados de la sede del Parque, el predio de Malvinas y Bella Vista, se notificaron de sus despidos.

Hoy, fue el turno de tres empleados del área de fútbol, todos ligados a la primera división. Uno de ellos, el preparador físico Adrián Busso, se notificó de su despido y en diálogo con La Capital contó que "anoche me lo informó Fabián Garfagnoli. Hoy fui, me dejaron entrar, saqué algunas cosas y vino una persona del área de Recursos Humanos del club a comunicarme mi situación".

Consultado sobre que motivo se argumentó desde el club para su despido, el profe Busso dijo que "primero se apoyaron en la crisis que atraviesa el club y después me dijeron, pero no lo creo, que era porque el nuevo cuerpo técnico -que encabeza Omar De Felippe- viene con su propia gente. Yo lo conozco a De Felippe, es un excelente tipo, un excombatiente de Malvinas y no me parece que esté metido en esto".





Busso contó que llegó a Newell's en 2009 y trabajó en 9ª junto a Carlos Polenta, después con Raúl Damiani, Juan Pablo Vojvoda, Juan Manuel Llop y también formaba parte del interinato de Fabián Garfagnoli.

"Ahora veré cuáles son los pasos a seguir. Esto es muy doloroso, pero quizás lo que más duele es que para el club terminamos siendo un número", se lamentó Busso.