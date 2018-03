Carlos Panciroli siempre se mantuvo en silencio. Trabajando en Newell's, integrando cuerpos técnicos de primera y también en las inferiores. Aquel ex arquero campeón con la Lepra ayer recibió la noticia de que su recorrido en el club después de casi dos décadas llegó a su fin. Y la tristeza golpeó su alma cuando por la tarde llegó al predio y recibió el mensaje de que "no puede ingresar a Bella Vista". "Que te digan prohibida tu entrada... Ah mierda", le dijo a Ovación aún apesadumbrado y sin entender el momento que le toca atravesar. Más aún por la falta de explicaciones. Pocas veces se lo escuchó hablar, pero el ex guardavalla hizo honor a una personalidad cargada de sinceridad y de decir las cosas sin un mensaje oculto. "De frente", como insistió durante la charla. Y, en definitiva, le puso palabras a situaciones que sobrevolaban por el predio, pero sólo como rumores y sin una palabra oficial o autorizada, como en este caso la de Panciroli. Los que muchos, por distintos motivos, callan el ex jugador lo dijo sin ningún tipo de titubeo.

¿Qué pensás que pasó? ¿Por qué tomaron la determinación de despedirte?

Era el último que quedaba del grupo de Juan (Vojvoda). Apenas llegaron (los que conducen las inferiores) al primero que quisieron invadir fue a él en la reserva. A muchos jugadores de ese equipo los postergaron y recién ahora los buscaron para subirlos. Es como un castigo haber jugado en la reserva con Juan. Los estaba formando como futbolistas y no entraba en el sistema que se aplica. Es la realidad. Después, no sé si hay otro motivo. Tal vez que alguna vez le haya dicho a él que no coincidía con el método de entrenar.

¿Cuando decís "él" es Martín Mackey (director deportivo de inferiores de Newell's)?

Sí. Todo esto es de él. Tiene una buena prensa, muestra todo lo que tiene armado y parece que es Hollywood, pero no es tan así. El fútbol es otra cosa. ¿Qué gente de fútbol hay hoy en Newell's? No hay. Apenas llegaron hasta le generaron problemas al grupo del Tata (Martino) que se sentaba atrás del arco. No sé por qué actúan de esta manera. Es raro. Está bien, a mí me bajaron y me pusieron con los más chiquitos, pero fui calladito y sin problemas. Y hoy llegar al club y que te digan "prohibida tu entrada". ¡Ah, mierda! (sic).

¿Intuías que algo de lo que sucedió te podía pasar?

Sí, por lo que le sucedió a los otros muchachos (Picerni, por ejemplo). Adrián Busso y el Conejo Viglione no entraron en el proyecto o la forma de pensar que tienen, pero Llop los absorbió y los llevó a la primera. El Chocho se fue y Busso queda como profe ahí. Es decir, no condice con lo que el tipo piensa. Son compañeros y está bárbaro, pero Garfagnoli y Petete Rodríguez hoy están en la primera, pero no sé hasta qué punto los tiene considerado cuando estaban dirigiendo en la Rosarina. No hay un escalafón para llegar a la máxima categoría como corresponde.

Se habla mucho del proyecto Mackey y algunos dicen que no se trabaja tanto con la pelota. ¿Es tan así?

No es que no trabaja tanto con la pelota, si no que hay una forma de entrenamiento distinta a la convencional o el que aplica el 90 o 99 por ciento de los entrenadores. El habla de formación, pero al chico no se lo capacita. Se lo forma a un sistema. En estos amistosos que tuvimos con Colón y Unión no es que perdimos por el resultado, sino porque no pateamos al arco. Hay muchos temas. Por ejemplo (Kevin) Humeler...

El que se dijo que no veía bien y está en Talleres.

Lo conozco desde los 11 años porque lo probé yo. La pregunta que él (Mackey) me hizo es: "¿Si viene Juventus lo compra?". Yo le dije que primero tiene que jugar en primera, que hay que formar a un arquero para Newell's no para Juventus. En la historia de Newell's casi nunca vendimos un arquero a Europa. Yo me enfoco en los guardavallas y ahora la formación es que debe jugar bien con los pies. En ninguna parte del mundo alguien se gana el puesto jugando con los pies. Primero debés atajar, tener los conceptos básicos para eso y después incluir todo el resto. Si acá teníamos uno que atajaba todo y jugaba con los pies, pero fue regalado en 300 mil dólares a Defensa y Justicia (Ezequiel Unsain). El otro era Kevin, a quien se le dio el pase libre y Talleres le hizo un contrato por tres años. Y terminó siendo el mejor deportista de Córdoba el año pasado y citado a la juvenil. Hay cosas que no entiendo.

¿Por qué se fueron algunos juveniles?

No lo sé. Sólo puedo decir lo que me dijo alguien un día: "Qué negocio hicimos con (Nicolás) Castro, que lo compramos en 20 mil dólares y lo vendimos en 110 mil". Yo le dije que la meta es formar un jugador para la primera de Newell's, no para ganar 90 mil dólares. Para un club de primera esa plata no existe. Y tampoco el chico Castro es una maravilla, lo que jugó en reserva no mostró mucho y fue a Italia y se pegó la vuelta. Que los pibes se vayan a préstamo me sorprende. Si hacés un repaso de los que juegan en otros clubes formás casi un equipo. Unsain, Escobar, Ortiz, Martínez, Valenzuela, Elías, Mancini, etcétera.

Es la necesidad de dinero.

Pero son dos monedas. La plata hay que buscarla por otro lado y no dando a los pibes que estaban por llegar o acoplándose a la primera división.

Pensando a futuro, ¿hay material de chicos que puedan triunfar en Newell's?

Yo creo que se han apurado procesos, subido muchos chicos 2000 y 2001 a reserva sin recorrido en inferiores. Cuando se hace eso terminan en la nada. Me parece a mí y ojalá me equivoque por el bien de Newell's. Creo que estamos complicados. Newell's va a tener un problema serio que no se verá ahora, sino en cuatro o cinco años. Hay un chico de décima que va a la novena, un enganche del que dicen es un fenómeno y ya lo quieren hacer plata. Uhh, basta...

En los despidos que hubo, el argumento que se esgrime es que hay mucha gente y se debe achicar el presupuesto por la economía del club. Es decir, tanto la dirigencia anterior como la actual serían responsables de engrosar la planta de trabajadores.

Hay seis nutricionistas. ¿Para qué querés tantas? Está la jefa, la subjefa... Mínimo son unos 600 mil pesos por mes detrás de una computadora.

¿Otros pagan los platos rotos?

El que labura. El que está al rayo del sol, se moja las pies, está en el día a día con los pibes, aconsejándolos en todo tipo de situaciones. Y después va uno a hablar del sueño y cobra por eso.

Fuiste jugador de fútbol, hace mucho tiempo que estás en el club e integraste cuerpos técnicos de primera. ¿Alguien de la entidad te llamó para darte una explicación?

No. Hasta el momento nadie, sólo ex compañeros. Pero eso no les importa porque se lo hicieron a Picerni, al Chivo Pavoni... Una falta de respeto total. Haciendo bien o mal las cosas, eso no lo puedo decir. Es gente con mucha pertenencia.

¿Ves que va bien o complicado lo que sucede en las inferiores?

Muy complicado. Acá lo que se quiere es vender un producto y no importan las consecuencias que tenga Newell's. Esto es lo grave. Yo estoy dolido por el club, no por mí porque ya está. Hay ex compañeros que tienen más peso que yo y no se pueden hacer los distraídos en esta situación por más que haya una política en el medio. Tiene que haber alguno que hable y sentarlo a este tipo para que explique las cosas.

¿Tenés cierto temor por todo lo que decís?

No sé cómo se manejan. Nosotros estamos acostumbrados a decir las cosas de frente, te guste o no.