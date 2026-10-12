Newell's desperdició muchas jugadas y lo perdió en una sola de Gimnasia de Mendoza

El equipo de Frank Kudelka buscó y tuvo las mejores situaciones de gol, pero entre dos anulados y varias desperdiciadas, todo se definió por el golazo de Módica

Tomá mate. Matías Cóccaro, tranquilo antes de que la pelota empiece a rodar en la cancha de Gimnasia de Mendoza.

El ex Newell's, y ahora en Gimnasia de Mendoza, Luciano Cingolani se saluda con sus antiguos compañeros.

Incursión de Newell's en el área mendocina, con Coccaro buscando arriba, pero sacará Rigamonti.

Newell's visitó a Gimnasia de Mendoza , en un partido clave para ir asegurando su lugar entre los ocho que definirán el título del torneo Clausura . Pero se trajo el pero resultado, pese a haber tenido las mejores situaciones. El golazo de Agustín Módica definió todo. Sigue en zona de clasificación.

78' Otro gol anulado a Newell's. Apenas entró, Ramírez la recibió apenas pasada mitad de cancha, encaró al arco y marcó, pero estaba adelantado.

68' Lo tuvo Herrera tras un centro a la salida de un córner y Antonini la sacó al córner justo. Del tiro de esquina, cabeceó Solari afuera.

TREMENDO GOLAZO DE MÓDICA ANTE NEWELL´S



El delantero de Gimnasia (M) sacó un bombazo desde afuera del área y puso el 1-0 ante la Lepra.



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57' GOL DE GIMNASIA. Golazo de Módica, que la paró en la puerta del área, giró sobre Cabrera y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Reinatti.

55' En la contra tras el córner, Antonini la recibió en la puerta del área y remató afuera.

CÓCCARO TUVO EL GOL DE NEWELL´S



Mazzanti desbordó muy bien, tiró el centro y el uruguayo no pudo mandarla a guardar.



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54' Gran corrida de Mazzantti por derecha, tuvo el gol Cóccaro pero lo anticipó Paredes, que la sacó al córner.

50' De nuevo Solari tuvo el gol. Gran pase cruzado de Mazzantti y entrando por el otro palo la tiró de zurda, débil, afuera.

SOLARI TUVO LA PRIMERA DEL COMPLEMENTO



El delantero de Newell´s definió de zurda y el remate se fue desviado.



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48' Amarilla para Regiardo, que se pierde el próximo partido por llegar a 5. Fue una clara para cortar una contra.

27' Del córner llegó el rechazo y Lucas Carrizo la metió adentro, alta, le pegó en la cabeza a Recalde y le cayó a Solari, que marcó el gol. Pero tras la revisión, el juez dictaminó que el delantero estaba en off side en primera instancia y lo anuló.

ANULADO EL GOL DE SOLARI PARA NEWELL´S ANTE GIMNASIA (M)



El árbitro del encuentro anuló el gol por un offside del Chino antes de definir.



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25' Solari tuvo el primero de nuevo, tras gran asistencia de Guch. Se demoró un segundo y Mondino se la birló justo al córner.

17' Primera leprosa. Buena triangulación colectiva y Solari definió afuera ante la salida de Rigamonti.

SOLARI LA PINCHÓ Y LA PELOTA SALIÓ CERCA DEL PALO



El delantero de Newell´s tuvo la primera chance para el visitante.



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2' Tiro libre de Vargas, que pegó en el lado externo de la red de Reinatti.

EL MONITO VARGAS AVISÓ EN LA PRIMERA



El mediocampista de Gimnasia (M) remató de tiro libre y la pelota pegó en el costado de la red.



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La previa del partido se matizó con un buen clima entre los jugadores de ambos equipos. De hecho, se lo vio a Luciano Cingolani, exleproso, saludando a varios de los compañeros con los que compartió vestuario.

En tanto, Santiago Solari dejó una buena fecha en su paso por Gimnasia y también fue saludado afectuosamente por hinchas del Lobo mendocino.

En cuanto al equipo, Kudelka dispuso el ingreso de Franco Escobar como lateral izquierdo en lugar de Jerónimo Russo y de Bruno Cabrera por el lesionado Lautaro Giannetti.

Las estadísticas de Gimnasia de Mendoza y Newell's