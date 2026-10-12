Newell's desperdició muchas jugadas y lo perdió en una sola de Gimnasia de Mendoza

Newell's visitó a Gimnasia de Mendoza, en un partido clave para ir asegurando su lugar entre los ocho que definirán el título del torneo Clausura. Pero se trajo el pero resultado, pese a haber tenido las mejores situaciones. El golazo de Agustín Módica definió todo. Sigue en zona de clasificación.
Qué pasa en el estadio mendocino
78' Otro gol anulado a Newell's. Apenas entró, Ramírez la recibió apenas pasada mitad de cancha, encaró al arco y marcó, pero estaba adelantado.
68' Lo tuvo Herrera tras un centro a la salida de un córner y Antonini la sacó al córner justo. Del tiro de esquina, cabeceó Solari afuera.
57' GOL DE GIMNASIA. Golazo de Módica, que la paró en la puerta del área, giró sobre Cabrera y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Reinatti.
55' En la contra tras el córner, Antonini la recibió en la puerta del área y remató afuera.
54' Gran corrida de Mazzantti por derecha, tuvo el gol Cóccaro pero lo anticipó Paredes, que la sacó al córner.
50' De nuevo Solari tuvo el gol. Gran pase cruzado de Mazzantti y entrando por el otro palo la tiró de zurda, débil, afuera.
48' Amarilla para Regiardo, que se pierde el próximo partido por llegar a 5. Fue una clara para cortar una contra.
27' Del córner llegó el rechazo y Lucas Carrizo la metió adentro, alta, le pegó en la cabeza a Recalde y le cayó a Solari, que marcó el gol. Pero tras la revisión, el juez dictaminó que el delantero estaba en off side en primera instancia y lo anuló.
25' Solari tuvo el primero de nuevo, tras gran asistencia de Guch. Se demoró un segundo y Mondino se la birló justo al córner.
17' Primera leprosa. Buena triangulación colectiva y Solari definió afuera ante la salida de Rigamonti.
2' Tiro libre de Vargas, que pegó en el lado externo de la red de Reinatti.
La previa del partido se matizó con un buen clima entre los jugadores de ambos equipos. De hecho, se lo vio a Luciano Cingolani, exleproso, saludando a varios de los compañeros con los que compartió vestuario.
En tanto, Santiago Solari dejó una buena fecha en su paso por Gimnasia y también fue saludado afectuosamente por hinchas del Lobo mendocino.
En cuanto al equipo, Kudelka dispuso el ingreso de Franco Escobar como lateral izquierdo en lugar de Jerónimo Russo y de Bruno Cabrera por el lesionado Lautaro Giannetti.
Las estadísticas de Gimnasia de Mendoza y Newell's