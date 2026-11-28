En una final más luchada que jugada, Estudiantes perdió por la mínima diferencia ante Palmeiras y no pudo coronarse en la Copa Libertadores

Estudiantes y Palmeiras se sacaron chispas en Montevideo. Ganaron los brasileños.

Estudiantes de La Plata cayó por 1 a 0 ante Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo y no logró alzar su quinta Copa Libertadores de América. El único gol del partido lo anotó, a los siete minutos del complemento, Ramón Sosa para el equipo brasileño.

El partido fue parejo y muy luchado. No hubo grandes diferencias en el trámite y el Pincha dispuso de varias aproximaciones para agitar la red, pero no estuvo fino en la puntada final.

En el inicio del primer tiempo, a los 9 minutos, lo tuvo Estudiantes. De cabeza, Guido Carrillo conectó un córner y la pelota pasó cerca.

Y a los 44' se salvó el Pincha. Evangelista hizo una gran jugada por izquierda, llegó al fondo, tiró un centro y en una carambola la pelota terminó dando en el palo.

Ya en el segundo tiempo llegó el gol de Palmeiras. A los 7 minutos, Ramón Sosa abrió el marcador para el conjunto brasileño. Fue una muy buena jugada colectiva.

Luego lo tuvo Carrillo. El delantero de Estudiantes ensayó una chilena y exigió al arquero rival. Otra vez Estudiantes estuvo cerca: Edwin Cetré cabeceó y exigió al guardameta brasileño.

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El Pincha buscó la remontada

En el final, el Pincha empujó, estuvo cerca de forzar el empate y Palmeiras se dedicó a aguantar el resultado sin ponerse colorado. Los brasileños dejaron de lado el juego bonito y se abrazaron a la ventaja hasta el pitazo final que los coronó como campeones de América.

Es el tercer título continental del DT Abel Ferreira en Palmeiras, al igual que del zaguero Gustavo Gómez, y además es la séptima vez consecutiva que el máximo certamen continental queda en Brasil.

En tanto, Brasil pasó a Argentina en coronaciones: 26 a 25.

Formaciones iniciales de Palmeiras y Estudiantes

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Cerqueira Murilo, Alexander Barboza y Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista y Jhon Arias; Juan Manuel López y Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos; y Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.