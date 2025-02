Newell's confirmó la llegada del Ogro Fabbiani como nuevo DT

El ex Deportivo Riestra firmó como nuevo entrenador rojinegro tras la salida de Mariano Soso. El Ogro deberá levantar al equipo en medio de la crisis

El Ogro dirigió su último partido al frente de Deportivo Riestra el pasado lunes en la derrota 2-1 ante Sarmiento en Junín y se despidió de sus dirigidos con un emotivo mensaje. “Sé que sin ustedes va a ser imposible lograr lo que me está pasando”, aseguró frente a los futbolistas del Malevo con la voz quebrada.

Fabbiani fue el elegido por la dirigencia leprosa para intentar encauzar el rumbo con lo que tiene , que no abunda en calidad. Para ello, deberá sacar a relucir su experiencia con un fútbol práctico y rendidor, con un estilo pragmático que sume puntos necesarios para la Lepra.

Newell's Old Boys informa que Cristian Fabbiani se convirtió en nuevo entrenador de nuestro primer equipo. El Ogro asumió hace instantes al frente del plantel y ya se encuentra dirigiendo su primera práctica. ¡Bienvenido!

La respuesta tiene que ser rápida, Fabbiani hará su debut oficial como entrenador leproso el próximo lunes 24 de febrero frente a Barracas Central, al que enfrentará desde las 17 en la cancha de Arsenal de Sarandí. El Ogro tendrá cinco días para poner su sello y salir adelante tras las cinco derrotas en las primeras seis fechas.

Un estilo de juego pragmático

El Ogro no es un entrenador que vaya a asumir grandes riesgos. Que vaya a decidir salir en todo momento jugando por abajo, como proponen otros entrenadores. Es cierto que no es lo mismo Riestra, cuyo objetivo fue salvarse del descenso, que Newell’s. La exigencia es mucho mayor en la Lepra, por historia y prestigio. Lo será para el propio Fabbiani. Pero teniendo en cuenta el presente del equipo rojinegro, no está tan alejado un conjunto del otro.

“Somos un equipo que no tiene tenencia. Tratamos de lastimar mucha en la contra y de jugar con el pivote”, manifestó en cierta ocasión sobre los planteos de Riestra. Es el funcionamiento que buscó en el Malevo, consciente de los jugadores que tenía a disposición. Sin ningún nombre rutilante. Sin ningún futbolista que promete convertirse en figura. Solo “laburantes” del fútbol, a los que les inculcó una forma de jugar.

Quiere que sus equipos sean duros, aguerridos y con un gran despliegue. En este aspecto es fundamental la preparación física. Sus futbolistas tienen que jugar con una gran intensidad, para ser agresivos. Esta condición atlética dependerá del trabajo del nuevo preparador físico, Gustavo Del Favero, que ya trabajó con Fabbiani en Deportivo Riestra.

El esquema del Ogro Fabbiani

El sistema táctico de Fabbiani puede variar. Utiliza el 4-4-2 o el 5-3-2. Habrá que esperar para saber si considera este último, con laterales volantes, teniendo en cuenta que Mariano Soso estaba jugando con futbolistas en esos puestos que nunca rindieron.

Fabbiani también intenta ser un motivador, convenciendo al jugador de que es capaz. Para un plantel golpeado como el de Newell's, es necesario devolverle el optimismo para levantar el ánimo.