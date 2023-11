Newell's: cómo prepara Gabriel Heinze su último once inicial

El compromiso de este lunes, a las 21.30, ante Defensa y Justicia en el parque Independencia no será una marca más en el calendario deportivo. La última fecha de la Copa de la Liga representará el cierre del ciclo de Gabriel Heinze al frente de la primera división rojinegra. Un recorrido que por su propia irregularidad nunca pudo estar a la altura de las expectativas que generó en su comienzo y que terminó lejos de todos los objetivos de protagonismo planteados desde su arribo a Newell’s. Será el saludo a un referente de la institución que no pudo lograr sus propósitos en su primera experiencia como entrenador en este club. Ese marco, de fuertes emociones cruzadas, de cuentas abiertas a saldar, de aspectos internos que no se terminan de acomodar, sobrevolará el choque ante el Halcón de Varela.