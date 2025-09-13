La Capital | Ovación | Darío Benedetto

Darío Benedetto aseguró que está muy bien y quiere jugar contra Belgrano: qué dijo sobre su falta de gol

El delantero jugó 45 minutos ante Atlético Tucumán. Fabbiani dijo que el delantero jerarquiza al plantel rojinegro.

13 de septiembre 2025 · 18:44hs
Darío Benedetto jugó todo el segundo tiempo contra los tucumanos y el entrenador lo elogió. Él dijo que se siente muy bien. 

Darío Benedetto jugó todo el segundo tiempo contra los tucumanos y el entrenador lo elogió. Él dijo que se siente muy bien. 

El duro partido ante Atlético Tucumán ya había pasado. Cristian Fabbiani estaba aliviado y no ocultó su alegría por el primer triunfo de Newell's como local en el torneo Clausura. Elogió a los chicos del club y también hizo una mención especial sobre Darío Benedetto.

"Está al cien por cien, nos da jerarquía", dijo. Y añadió: "Estoy contento, porque sé el esfuerzo que hace".

Benedetto había jugado 45 minutos completos y por primera vez en mucho tiempo no mostró la fragilidad física que lo llevó a lesionarse una y otra vez, tanto en Olimpia como en Newell's. Por eso, cuando habló después del partido, el Pipa fue contundente: "Hoy se festeja", dijo y no estaba hablando solo del triunfo por 2 a 0 ante los tucumanos.

Leer más: El arquero que llegó para reemplazar a Keylor Navas y se convirtió en el mejor refuerzo de Newell's

El delantero ratificó lo que dijo su director técnico. "Estoy bien, frente a Atlético Tucumán fue una prueba importante para mi. Estoy contento porque me sentí muy bien", resumió el delantero, que llegó los primeros días de junio proveniente del equipo paraguayo.

Darío Benedetto: "Tenemos un hermoso plantel"

Dijo que la competencia interna entre los delanteros "está buenísima" y destacó a sus compañeros: "Hay un hermoso plantel, de buenos jugadores y grandes personas", sostuvo. Y enfatizó: "Eso nos hace estar más unidos que nunca".

Leer más: Facundo Guch y su noche soñada con la camiseta de Newell's: "Nunca en la vida me voy a olvidar de este gol"

Sobre los problemas físicos que tuvo desde que llegó a Newell's, el Pipa fue igual de claro: "Las lesiones son parte de lo que nos toca como jugadores. Tuve dos partidos en los que no estaba al cien por cien, pero quise estar igual y ahora ya estoy bien, apuntando a lo que viene.

Leer más: Se viene Newell's vs Belgrano, equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Por último, dijo que su falta de gol no lo pone ansioso ("Recién jugué 45 minutos", dijo entre risas) y expresó su deseo de jugar ante Belgrano por la Copa Argentina, el miércoles, en Villa Mercedes. "Estoy muy bien y voy a estar a disposición del técnico, dependerá de él si juego o no", aseveró el delantero.

