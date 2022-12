“Sin novedad” fue la respuesta de una persona ligada a Unión La Calera ante la consulta sobre la negociación por Centurión. La pregunta tenía que ver con la versión que llegaba desde el otro lado de la cordillera, de que estaba bastante frenado lo del atacante.

Centurión no juega desde abril pasado. Es que San Lorenzo, donde estaba a préstamo hasta fin de este año, le rescindió el contrato por actos de indisciplina (ausencia a las prácticas), y Vélez, propietario de la mitad del pase, no lo tuvo en cuenta.

La capacidad de resolución del atacante, sumado a las condiciones para llevar o tocar la pelota, características de un futbolista que le resultaría beneficioso a Newell’s, contrastan con otras actitudes. Por caso, fue denunciado por violencia de género por su ex novia. Y participó en una fiesta en el que una mujer denunció abuso sexual. La víctima contó que Centurión se negó a ayudarla o a llamar a la policía luego de que ella fuese abusada por los futbolistas Thiago Almada, hoy con la selección en el Mundial, y Miguel Brizuela, ambos imputados por la Justicia.

“En algún momento me cansé de la vida, aguanté muchas cosas, necesitaba aislarme de todo. Me sentía agobiado, tenía ataques de pánico”, contó en septiembre pasado en Radio La Red, sin profundizar demasiado sobre los motivos personales que lo aquejan, aunque se sabe que tuvo una vida muy dura desde chico.

“Tengo la esperanza de volver a jugar al fútbol, y sé que lo voy a hacer”, agregó el futbolista de 29 años, que tiene contrato con Vélez hasta el 31 de diciembre.

Centurión puede jugar de centrodelantero, por afuera o de mediapunta. Es la clase de nueve que se mueve todo el tiempo y que participa en la elaboración, como le gusta a Heinze, a quien justamente Centurión valora mucho de cuando lo tuvo en Vélez en 2020.

“Con Heinze tuve uno de mis mejores niveles y fue uno de los tipos que más me ayudó en el fútbol. Fue un tipo muy frontal y me tuvo siempre con el dedo atrás y eso me ayudó. Como yo volaba y estaba bien en peso, estaba muerto y cuando llegaba a casa me tiraba a dormir. Con Mauricio Pellegrino (el sucesor del Gringo) volvimos después de la pandemia, estaba un poco excedido de peso y la vara que tenía con Heinze no la tuve con Pellegrino. No tuve la misma relación”, declaró Centurión.

Centurión estará sin club en breve y quizás su destino sea con el entrenador con el que se sintió a gusto.