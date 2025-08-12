La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Los defensores Leprosos dejarían la entidad del Parque en las próximas horas. ¿Vuelve a acercarse la posibilidad de Luis Ángel Diaz?

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

12 de agosto 2025 · 11:01hs
Carlos Ordóñez llegó como refuerzo a Newells y firmó un contrato hasta 2027.

CANOB Oficial

Carlos Ordóñez llegó como refuerzo a Newell's y firmó un contrato hasta 2027.

Todos los mercados de pases tienen su novela y este no es la excepción en Newell's. Las salidas de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo han sido una traba importante para la Lepra ya que hasta el momento no le permitió liberar el cupo de extranjeros y, por ende, bloquea desde hace varias semanas la llegada del delantero Luis Ángel Díaz.

Con la caída de su pase a Miramar Misiones uruguayo, el colombiano Ordóñez comienza a barajar un par de opciones para poder continuar su carrera. Por el momento, el zaguero continúa trabajando en Progreso de Uruguay con el que tiene contrato hasta diciembre de este año.

El defensor cafetero tiene dos posibilidades. La más cercana es continuar su carrera en el fútbol de su país, más allá que por el momento no se conoció el equipo que lo quiere. La otra chance es la segunda división del fútbol mexicano. Cabe destacar que Ordóñez es el jugador a vender para poder liberar el cupo de extranjeros.

Por el lado de Salcedo, se hizo difícil llegar a un acuerdo por el jugador por su salida. Caída las variantes de San Lorenzo y un club de Arabia Saudita, el paraguayo podría pasar al fútbol brasileño a través de un préstamo hasta fin de año. Cabe recordar que el defensor tiene vínculo con la Lepra hasta diciembre de 2027.

Luis Ángel Díaz, el jugador que espera y no desespera

La liberación del cupo de extranjeros, en caso que se concrete la salida de Ordóñez, abriría la puerta para la llegada del extremo colombiano Luis Ángel Díaz. El futbolista de Envigado sumó unos minutos desde el banco de suplentes el último fin de semana y sigue a la espera del llamado de la dirigencia de Newell's para sumarse al plantel que dirige el Ogro Fabbiani.

>>Leer más: El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

Sin dar declaraciones, Díaz confirmó "off the record" que la posibilidad de llegar al Parque de la Independencia sigue viva y que sólo espera la definición desde Rosario. A pesar que había algunas diferencias sobre el pago del delantero con Envigado, por lo que pudo averiguar Ovación se vieron saldadas y sólo se espera la liberación del cupo.

Rodrigo Atencio, otras de las opciones que se manejan

Ante la imposibilidad por el tema de cupo para que llegue Luis Ángel Díaz, la dirigencia Leprosa posó sus ojos en Rodrigo Atencio, futbolista de Sport Recife de Brasil y reconocido hincha Rojinegro. El conjunto brasileño ya rechazó una oferta por un préstamo, pero Newell's insistiría y se podría llegar a dar.

Además, sonaron nombres como Teodoro Arce, de General Caballero de Paraguay, y de Mario Sanabria, de Aucas de Ecuador, quienes también fueron sondeados por la Lepra en los últimos días, pero no serían prioridad a esta hora para la dirigencia Rojinegra.

Noticias relacionadas
Ariel Penel será el árbitro en Salta, donde Newells enfrentará al Atlético tucumano.

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Juan Pablo Vojvoda, en la época en que dirigía a Newells. Hoy lo piden los hinchas de Gremio.

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Mateo Silvetti se retiró del partido ante Huracán con un golpe.

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

Newells y Central se mantienen en puestos de clasificación a los octavos del torneo Clausura.

Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo último

Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie

Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

El alquiler de un departamento de un dormitorio en la ciudad subió 72,7 % en el último año y promedia los 380 mil pesos, según un informe del Ceso
Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario
Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata
La Ciudad

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Ovación
Newells: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newells: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

Policiales
Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

La Ciudad
Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido
Policiales

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros
Policiales

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo