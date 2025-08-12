Newell's: Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo vuelven a estar cerca de emigrar

Los defensores Leprosos dejarían la entidad del Parque en las próximas horas. ¿Vuelve a acercarse la posibilidad de Luis Ángel Diaz?

Todos los mercados de pases tienen su novela y este no es la excepción en Newell's . Las salidas de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo han sido una traba importante para la Lepra ya que hasta el momento no le permitió liberar el cupo de extranjeros y, por ende, bloquea desde hace varias semanas la llegada del delantero Luis Ángel Díaz.

Con la caída de su pase a Miramar Misiones uruguayo, el colombiano Ordóñez comienza a barajar un par de opciones para poder continuar su carrera. Por el momento, el zaguero continúa trabajando en Progreso de Uruguay con el que tiene contrato hasta diciembre de este año.

El defensor cafetero tiene dos posibilidades. La más cercana es continuar su carrera en el fútbol de su país, más allá que por el momento no se conoció el equipo que lo quiere. La otra chance es la segunda división del fútbol mexicano . Cabe destacar que Ordóñez es el jugador a vender para poder liberar el cupo de extranjeros.

Por el lado de Salcedo, se hizo difícil llegar a un acuerdo por el jugador por su salida. Caída las variantes de San Lorenzo y un club de Arabia Saudita, el paraguayo podría pasar al fútbol brasileño a través de un préstamo hasta fin de año. Cabe recordar que el defensor tiene vínculo con la Lepra hasta diciembre de 2027.

Luis Ángel Díaz, el jugador que espera y no desespera

La liberación del cupo de extranjeros, en caso que se concrete la salida de Ordóñez, abriría la puerta para la llegada del extremo colombiano Luis Ángel Díaz. El futbolista de Envigado sumó unos minutos desde el banco de suplentes el último fin de semana y sigue a la espera del llamado de la dirigencia de Newell's para sumarse al plantel que dirige el Ogro Fabbiani.

Sin dar declaraciones, Díaz confirmó "off the record" que la posibilidad de llegar al Parque de la Independencia sigue viva y que sólo espera la definición desde Rosario. A pesar que había algunas diferencias sobre el pago del delantero con Envigado, por lo que pudo averiguar Ovación se vieron saldadas y sólo se espera la liberación del cupo.

Rodrigo Atencio, otras de las opciones que se manejan

Ante la imposibilidad por el tema de cupo para que llegue Luis Ángel Díaz, la dirigencia Leprosa posó sus ojos en Rodrigo Atencio, futbolista de Sport Recife de Brasil y reconocido hincha Rojinegro. El conjunto brasileño ya rechazó una oferta por un préstamo, pero Newell's insistiría y se podría llegar a dar.

Además, sonaron nombres como Teodoro Arce, de General Caballero de Paraguay, y de Mario Sanabria, de Aucas de Ecuador, quienes también fueron sondeados por la Lepra en los últimos días, pero no serían prioridad a esta hora para la dirigencia Rojinegra.